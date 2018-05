Nhận diện vitamin dùng nhiều sẽ gây hại cho cơ thể

Loại vitamin cần cho khả năng sinh lý đàn ông / Uống vitamin sao cho hiệu quả nhất

Vitamin rất quan trọng, hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển tổng thể của cơ thể. Tuy nhiên, chúng chỉ nên được tiêu thụ với số lượng nhỏ từ các loại thực phẩm.

Có hai loại: Vitamin hòa tan trong chất béo và vitamin hòa tan trong nước. Vitamin tan trong chất béo lưu trữ trong các mô mỡ. Chúng dễ lưu trữ hơn so với vitamin tan trong nước. Vitamin tan trong nước không ở lâu trong cơ thể, chúng sẽ bị bài tiết ra theo nước tiểu. Các vitamin này được thay thế bằng vitamin tan trong chất béo.

Dưới đây là một số loại vitamin có thể làm ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của cơ thể khi dùng với lượng lớn:

Vitamin C

Vitamin này giúp tăng cường hệ miễn dịch nhưng dùng quá liều sẽ gây tổn hại sức khỏe. Buồn nôn, tiêu chảy, sỏi thận và co rút dạ dày là những hậu quả do dùng quá nhiều vitamin C. Đây cũng là những rắc rối phổ biến khi bạn tiêu thụ quá nhiều kẽm.

Vitamin B

Cơ thể đòi hỏi phải có một lượng vitamin B cụ thể. Đây là loại vitamin cần thiết để duy trì sức khỏe tốt, song dùng nhiều hơn số lượng quy định có thể gây ra các vấn đề thần kinh.

Vitamin A và D

Các vitamin này hòa tan trong chất béo và được lưu trữ trong các mô cơ thể. Lượng vitamin A quá cao có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh. Vitamin D còn đang gây tranh cãi. Ở hàm lượng cao nó không được cơ thể dung nạp.

Vitamin E và K

Vitamin E và vitamin K cũng là loại vitamin tan trong chất béo, tiêu thụ với số lượng lớn sẽ có hại cho sức khỏe. Thừa vitamin E có thể dẫn đến nguy cơ xuất huyết. Thừa vitamin K làm ngăn chặn sự đông máu bình thường.

Thực phẩm chức năng và vitamin bổ sung

Thực phẩm chức năng và vitamin bổ sung chỉ dành cho những người thiếu chất dinh dưỡng. Nếu dùng chúng cho người bình thường có thể gây nguy hiểm cho cơ thể do sự tích tụ độc tố. Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là giữ lượng vitamin bổ sung ở mức độ vừa phải.

Quỳnh Trang (Theo boldsky)