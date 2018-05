Nhịn ăn giảm cân Detox không đúng cách dễ gặp tai biến

Sáng 7/7, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận nữ bệnh nhân 18 tuổi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong tình trạng không còn huyết áp, nhịp tim. Theo người nhà, bệnh nhân đã nhịn ăn 10 ngày theo phương pháp Detox để giảm béo. Bác sĩ Chu Thị Dự, Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, không thể kết luận nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong do người nhà từ chối mổ tử thi. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mức đường huyết của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không giống người suy kiệt do nhịn đói. Các bác sĩ nghĩ đến khả năng bệnh nhân có thể bị đột quỵ não, xuất huyết não hoặc đột quỵ tim do có tiền sử bệnh trước đó.