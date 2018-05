Nhìn da đoán bệnh

Làn da tiết lộ bệnh của bạn / Chìa khóa để có vóc dáng và làn da đẹp

Đi khám bác sĩ da liễu thường xuyên luôn là một thói quen thông minh. Các bác sĩ da liễu có thể chỉ ra những vấn đề sức khỏe biểu hiện trên da mà bạn không để ý tới.

Lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng

Khi lòng trắng của mắt chuyển sang màu vàng, có thể do chứng vàng da, dấu hiệu gan của bạn gặp vấn đề, bác sĩ da liễu Soheil Simzar cho biết.

Bọng mắt và quầng thâm

Thức ăn giàu natri và một chế độ ăn nhiều muối làm tăng khả năng giữ nước trong cơ thể, bao gồm cả vùng dưới mắt, bác sĩ Roshini Raj nói. Dị ứng mãn tính cũng có thể biểu hiện trên vùng da nhạy cảm dưới mắt, chúng làm giãn các mạch máu, làm rỉ máu, tạo bọng mắt và quầng thâm dưới mắt.

Đùi hoặc nướu chuyển màu xanh

Nếu một số phần của da như cẳng chân hoặc nướu chuyển sang màu xanh, bạn có thể đang phản ứng đối với một loại thuốc, theo bác sĩ Simzar. Làn da trở nên xám xanh chứng tỏ bạn đang tiêu hóa lâu ngày sản phẩm chứa chì.

Da tăng sắc tố và đổi màu

Ánh nắng mặt trời không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tăng sắc tố. Khi da của bạn có nhiều nốt mẩn màu nâu xám trên da, đặc biệt là quanh cổ, nách, háng, có thể là một dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, bác sĩ Raj giải thích.

Da xám

Bác sĩ Kim Laudati cho rằng da màu xám có thể do một số lý do như cơ thể không nhận đủ oxy - một dấu hiệu của bệnh khí thũng. Nó cũng có thể cảnh báo một cơn đau tim sắp xảy ra. Vấn đề khác còn bao gồm lao phổi, viêm phổi và một số bệnh ung thư. Một lý do ít được biết đến khi làn da màu xám là bệnh viêm phúc mạc - viêm một lớp mô mỏng bên trong ổ bụng - gây ra bởi vi khuẩn hoặc nấm.

Da khô hoặc móng tay khô

Nếu làn da của bạn trở nên khô, tóc và móng tay của bạn giòn, dễ gãy, bạn có thể đang gặp vấn đề ở tuyến giáp, Simzar nói. Làn da khỏe mạnh luôn láng mịn, không phát ban, sưng tấy hoặc tróc vảy. Da khô có thể là do thiếu vitamin A, axit béo thiết yếu như omega-3, hoặc kẽm, bác sĩ Tori Holthaus nói.

Da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

Da đặc biệt nhạy cảm với ánh nắng mặt trời có thể là một dấu hiệu của bệnh lupus ban đỏ, bác sĩ da liễu Dina D. Strachan, cho biết.

Phát ban ngứa, phồng rộp

Triệu chứng này là một dấu hiệu của bệnh viêm da dạng herpes khi hệ thống tiêu hóa của bạn nhạy cảm với gluten, theo bác sĩ Raj. Tổn thương xuất hiện bất cứ nơi nào, nhưng xảy ra thường xuyên nhất xung quanh đầu gối, khuỷu tay, da đầu, lưng và mông, bắt đầu bằng cảm giác nóng bỏng. Biểu hiện lâm sàng là các bọng nước căng, khó vỡ.

Da chuyển sang màu cam

Nếu làn da chuyển sang màu cam, bạn có thể đã ăn quá nhiều cà rốt hoặc các loại rau chứa nhiều carotene, Simzar nói.

Da chuyển sang màu đồng

Khi làn da chuyển sang màu đồng không phải vì tắm nắng, có thể là biểu hiện của một rối loạn di truyền gọi là hiện tượng thừa sắt trong cơ thể, Simzar nói.

Lông mặt rậm

Lông, râu không mong muốn ở phụ nữ chủ yếu dọc theo đường viền hàm dưới, cằm và môi trên là biểu hiện của hội chứng buồng trứng đa nang, một sự mất cân bằng nội tiết tố, trong đó mức độ nội tiết tố nam cao hơn mức bình thường, theo Raj.

Môi nứt nẻ

Môi nứt nẻ là biểu hiện cơ thể thiếu hụt các vitamin nhóm B như niacin, riboflavin và vitamin B6. Bổ sung niacin từ cá ngừ, riboflavin từ rau chân vịt và B6 từ đậu xanh, bác sĩ Holthaus khuyên.

Quỳnh Trang - Thuận An (Theo womenshealthmag)