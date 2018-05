Nhìn răng đoán bệnh và tính cách của bạn

Sự thật về cách đánh răng sạch / 5 lỗi thường gặp khi đánh răng

Hàm răng không chỉ cho biết bạn là ai mà còn thể hiện sức khỏe tinh thần và sức khỏe xương của bạn.

Hàm răng cho biết bạn là ai

Bất cứ ai từng xem các bộ phim về điều tra tội phạm đều biết rằng thời điểm thám tử phát hiện ra một cơ thể không rõ danh tính, điều đầu tiên họ làm là liên lạc để tìm hiểu về hồ sơ răng miệng. Việc sử dụng hồ sơ răng miệng để xác định danh tính là chính xác. Răng giống như dấu vân tay và có sự sắp xếp không giống nhau giữa từng người. Các nha sĩ pháp y có thể xác định danh tính một người bằng biểu đồ răng của họ chỉ với một ít răng còn lại trên xương hàm. Răng có thể cho bạn biết nhiều thông tin hơn ngoài cái tên của một người.

Ví dụ, từ răng của bạn nha sĩ pháp y có thể biết về tuổi tác, giới tính, gốc gác tổ tiên bạn, việc bạn chơi một loại nhạc cụ nào đó, hay thói quen ăn uống của bạn, bạn có phải là người nghiện thuốc lá hay không. Họ thậm chí còn có thể biết rõ bạn đã làm gì để kiếm sống. Phần thú vị nhất là răng có thể tồn tại một thời gian rất dài nếu được bảo quản trong điều kiện thích hợp, vì vậy có thể là rất lâu sau khi bạn qua đời răng của bạn sẽ vẫn nhắc nhớ bạn là ai.

Ảnh: woodburypedoortho.com.

Sức khỏe xương

Răng là một phần của hệ thống xương nhưng không được coi là xương. Tuy nhiên, sức khỏe của răng đôi khi có thể phản ánh sức khỏe của xương, và không giống như xương, chúng có thể được quan sát mà không cần bất cứ thủ thuật gây đau nào. Có lẽ loại xương dễ quan sát nhất có thể chỉ báo sức khỏe của bạn chính là xương hàm. Thông thường, sự ăn mòn xương hàm có thể được nhận biết từ sự mất răng hoặc đau răng.

Thật không may, tổn thương xương hàm thường có liên quan tới tổn thương xương khác và mất răng sớm được coi là một dấu hiệu của loãng xương. Loãng xương khiến cho xương răng trở nên yếu và dễ gãy. Bệnh này được cho là ảnh hưởng tới tất cả mọi người nhưng vẫn thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ da trắng và châu Á, người đã qua thời kỳ mãn kinh. Rất may, tình trạng này có thể điều trị khi được phát hiện sớm.

Sức khỏe tâm thần

Răng là một trong số ít những bộ phận của cơ thể thể hiện tính cách của một người. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nghiến răng thường liên quan đến những đặc điểm nhất định. Ví dụ, những người nghiến răng có xu hướng nóng nảy, ganh đua và trên tất cả là hay lo lắng. Trên thực tế, khoảng 70% những người nghiến răng bị như vậy vì họ căng thẳng và lo âu.

Một tình trạng khác có thể được phát hiện từ sức khỏe răng miệng là chứng rối loạn ăn uống. Theo Hiệp hội Rối loạn ăn uống Quốc gia Mỹ, trên 83% tất cả những bệnh nhân mắc chứng cuồng ăn có dấu hiệu của răng bị ăn mòn do sự kết hợp của trào ngược axit dạ dày thường xuyên và đánh răng hoặc súc miệng quá nhiều. Thiếu hụt vitamin do chứng biếng ăn cũng có thể ảnh hưởng tới răng. Các dấu hiệu và triệu chứng của các biến chứng răng miệng do rối loạn ăn uống gồm tổn thương ăn mòn bề mặt răng, thay đổi về vẻ ngoài của răng và tăng nhạy cảm.

Nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ

Theo Bệnh viện Mayo Clinic, Mỹ, mất răng trước tuổi 35 được coi là một yếu tố nguy cơ của bệnh Alzheimer. Vẫn phải chứng minh điều kiện vệ sinh răng miệng kém có dẫn tới sa sút trí tuệ ở những người khỏe mạnh hay không, nhưng rõ ràng là có mối liên quan giữa P. gingivalis, một loại vi khuẩn được tìm thấy ở lợi với sự tử vong ở một số bệnh nhân Alzheimer.

Cũng có khả năng những vi khuẩn này khiến cho cho bệnh trầm trọng hơn. Các kết quả trên vẫn chưa phải là cuối cùng. Các nhà nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó có thể so sánh được não của người bị sa sút trí tuệ và người trí nhớ bị ảnh hưởng với các hồ sơ răng miệng có liên quan, để xác định xem có hay không mối liên quan giữa vệ sinh răng miệng và sa sút trí tuệ ở người khỏe mạnh.

Hải Ngân (Theo Medicaldaily)