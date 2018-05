Những sai lầm khiến bạn dễ say rượu trong tiệc Tết / Những chiêu chống say xỉn ngày Tết của quý ông

Bạn uống quá chén hôm trước? Bạn có thể hồi phục nhanh chóng với những cách giải rượu tự nhiên dưới đây, hầu hết trong số này bạn đều có thể dễ dàng thực hiện.

Nạp vitamin B

Rượu làm mất hết vitamin B trong toàn hệ thống cơ thể bạn và điều này khiến bạn cảm thấy mệt hơn vào ngày hôm sau. Uống vitamin B tổng hợp liều 50g trước khi bạn bắt đầu uống rượu và một liều trong lúc bạn uống rượu có thể giúp giảm đáng kể cảm giác mệt mỏi, đau đầu vào sáng hôm sau.

Ủ chút trà gừng để làm dịu dạ dày

Gừng là một trong những phương thuốc tốt nhất để làm dịu dạ dày đang trộn trạo - cảm giác hay gặp khi say rượu. Trà gừng ngọt với nhiều mật ong, chứa đường frutoza sẽ giúp cho sự chuyển hóa của cơ thể bạn và đốt hết lượng cồn còn lại trong cơ thể. Uống trà gừng dạng bột, cắt lát tươi hay nhai lát gừng đều hiệu quả.

Nuốt vài ngụm nước dừa

Nạp lại lượng nước đã mất là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy khỏe hơn sau một đêm quá chén và một cốc nước chứa chất điện giải tươi mát là lựa chọn hàng đầu. Nước dừa có sức mạnh hơn hẳn hầu hết các loại nước tăng lực khác và chứa nhiều kali hơn chuối. Nó thậm chí còn giúp làm dạ dày dễ chịu hơn. Nếu bạn không có nước dừa, có thể bổ sung thêm nước có chứa chất điện giải hay chỉ cần nước lọc cũng tốt.

Đổ mồ hôi

Cách đơn giản nhất để vượt qua cảm giác mệt mỏi do say xỉn là tống hết lượng cồn và các chất độc ra khỏi cơ thể bạn. Bạn có biết rằng có tới 1/3 chất độc của cơ thể thoát qua da? Tắm nước nóng sẽ giúp cơ thể bạn thoát khỏi mùi khó chịu của bia rượu và cảm giác mệt mỏi. Nhưng cần thận trọng, đừng tắm quá lâu và nên uống một cốc nước lạnh hay nước lọc khi tắm để tránh mất nước quá nhiều. Có thể thêm chút muối vào nước tắm sẽ giúp thúc đẩy quá trình giải độc cơ thể. Ngoài việc tắm, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp nhanh giải độc. Thực hiện vài động tác yoga hay đi bộ có thể giúp bạn phấn chấn hơn.

Ăn chuối

Lượng kali thấp sẽ khiến bạn cảm thấy yếu, mệt và có thể gây hiện tượng co và đau cơ (còn gọi là chuột rút). Chuối chứa nhiều kali sẽ giúp bạn thay thế lượng khoáng chất và chất điện giải cơ thể bị mất khi uống rượu. Nếu bạn không muốn ăn chuối nguyên quả, có thể xay sinh tố chuối với mật ong hoặc ăn kèm chuối với bánh sandwich, mật ong. Một cách chữa say rượu khác là chủ động ăn chuối trước khi uống rượu để nạp lượng kali cho cơ thể.

Uống chút nước cà chua

Nước ép cà chua rất giàu vitamin, khoáng chất và enzym - những thứ bị mất sau một chầu chè chén. Nó cũng chứa đường frucoza - thứ giúp chuyển hóa cồn còn nằm trong cơ thể bạn.

Hỗ trợ gan với vitamin C và cây cúc gai

Cây cúc gai và vitamin C đều cực kỳ có lợi cho chức năng gan. Cây cúc gai chứa chất chống oxy hóa, được biết đến là có thể bảo vệ gan khỏi các chất độc, bao gồm ảnh hưởng từ rượu và thậm chí có thể giúp các tế bào gan tự tái tạo. Các nghiên cứu cho thấy uống bổ sung cây cúc gai 30 ngày có thể tăng chức năng gan. Với vitamin C: Rượu cũng loại bỏ vitamin C trong cơ thể bạn - đây là vitamin quan trọng để giảm gánh nặng liên quan đến cồn cho chức năng gan của bạn.

Dùng thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men chứa những vi khuẩn có lợi có thể giúp chiếc dạ dày của bạn dễ chịu hơn. Thực phẩm lên men có thể là súp Miso - giúp cung cấp lại lượng nước đã mất cho cơ thể với nước, muối và các chất dinh dưỡng khác bị mất đi thông qua tác động lợi tiểu của rượu. Các thực phẩm lên men khác được biết đến với khả năng giải rượu bao gồm dưa cải bắp, trà nấm thủy sâm kombachu, thức uống lên men từ trà xanh hay trà đen. Ăn các thực phẩm với nguồn probiotic tự nhiên có thể giúp cân bằng lại hệ vi khuẩn trong đường ruột của bạn, vì vậy có thể ăn sữa chua nếu bạn thấy khó chịu trong dạ dày.

Nếu bạn cảm thấy thất vọng khi đã áp dụng các cách trên, thử lấy một mẩu chanh và chà nước chanh vào dưới mỗi nách. Nhiều người nói rằng cách này thực sự hiệu quả mặc dù hiện chưa có cơ sở khoa học nào giải thích điều này.

