Những cách nấu nướng gây hại cho sức khỏe

Bí quyết nấu ăn có lợi cho sức khỏe / Cẩn trọng khi sử dụng lò vi sóng

Đôi khi, tất cả chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết cho cơ thể bị mất trong quá trình nấu ăn. Bạn cần tránh những cách nấu ăn sau đây gây hại cho sức khỏe.

Chiên ngập dầu

Chiên ngập dầu là một trong những cách nấu nướng kém lành mạnh nhất. Bạn nên tránh chiên thức ăn ngập dầu vì làm tăng hàm lượng chất béo bão hòa của thực phẩm. Thực phẩm chiên là lý do chính gây tăng cân và tăng cholesterol. Ngoài ra, nếu bạn ăn đồ chiên ngoài cửa hàng, dầu ăn mà họ chiên thực sự không đáng tin cậy, có thể gây nhiễm trùng dạ dày. Nếu bắt buộc phải sử dụng phương pháp nấu ăn này, hãy chắc chắn dùng giấy ăn để thấm dầu từ thực phẩm.

Than nướng

Thịt nướng là món ăn rất ngon. Nhưng sử dụng khói than củi để nấu thức ăn có thể gây hại cho sức khỏe. Khói than có thể gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, bạn có thể thay thế nướng than bằng nướng điện. Đây cũng là phương pháp thân thiện môi trường vì khói than gây ô nhiễm không khí.

Đun nóng hộp nhựa

Tránh sử dụng hộp nhựa hoặc các bao plastic để nấu thức ăn trong lò vi sóng. Các hộp nhựa cũng chứa chất gây ung thư có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không nên làm nóng trực tiếp hộp nhựa khi đang đậy nắp. Đây là một cách chế biến thực phẩm không lành mạnh.

Rửa rau

Lá rau là nơi tích lũy rất nhiều bụi bẩn và hóa chất, vì thế rau cần được rửa sạch trước khi thái. Nếu thái rau rồi mới rửa, các khoáng chất và chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi đáng kể. Tương tự như vậy, cố gắng không vứt vỏ các loại rau và trái cây như táo, khoai tây... vì vỏ của chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Xào thực phẩm

Xào thực phẩm là phương pháp nấu ăn không lành mạnh cũng giống như chiên. Xào thực phẩm làm tăng chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn uống thường xuyên thực phẩm chiên, xào đều không tốt cho sức khỏe.

Quỳnh Trang (theo Boldsky)