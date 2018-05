Những cặp đôi thực phẩm 'hai luôn tốt hơn một'

5 thực phẩm tốt cho tim mạch / Thực phẩm tốt cho bà bầu trong ngày nóng

Kết hợp một số loại thực phẩm với nhau có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng của chúng, giúp cơ thể hấp thu và tận dụng tất cả lợi ích từ thực phẩm hiệu quả hơn. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, những loại thực phẩm dưới đây khi được sử dụng cùng nhau sẽ tốt hơn so với việc tiêu thụ riêng lẻ.

Trà xanh + chanh = Một trái tim khỏe mạnh

Trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, tất cả là nhờ catechin - chất chống ôxy hóa mạnh mẽ có trong trà. Nhưng thông thường cơ thể con người chỉ hấp được khoảng 20% hợp chất có lợi trong trà xanh mà thôi.

Theo công trình nghiên cứu của Mỹ được thực hiện bởi một giáo sư tại ĐH Purdue, việc cho thêm một ít chanh vào trong trà sẽ thúc đẩy những tác động có lợi lên sức khỏe con người. Sự hòa trộn giữa trà xanh và chanh sẽ khiến chất chống ôxy hóa hiện diện trong trà xanh được cơ thể hấp thu tốt hơn. Vì thế sau khi pha cho mình một tách trà xanh, bạn nên thêm một lát chanh vào. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy tách trà xanh của mình ngon hơn.

Bông cải xanh + cà chua = Kiểm soát ung thư

Bông cải xanh và cà chua đều là thực phẩm có tác dụng chiến đấu tốt chống lại tác nhân gây ung thư. Mặt khác, nếu bạn trộn hai loại thực phẩm này với nhau sẽ tốt hơn cho cơ thể rất nhiều. Hỗn hợp này giúp làm chậm sự tăng trưởng của các khối u gây ung thư vú (ở nữ giới), tuyến tiền liệt (ở nam giới).

Theo một nghiên cứu của ĐH Illinois (Mỹ) được tài trợ bởi Viện nghiên cứu ung thư Mỹ và Bộ Nông nghiệp Mỹ, kết hợp bông cải xanh với cà chua sẽ giúp thu hẹp khối u tuyến tiền liệt tốt hơn so với việc bạn ăn bông cải xanh hoặc cà chua riêng biệt. Bạn cũng có thể ăn bông cải xanh với nước sốt cà chua cùng bánh pizza hoặc mì ống.

Ớt chuông + đậu đen = Cải thiện miễn dịch

Bạn có thể ăn nhiều ớt chuông đỏ vì thực phẩm này chứa nhiều vitamin C sẽ giúp tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó bạn hãy kết hợp ớt chuông với đậu đen để vừa bổ sung vitamin C và sắt. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, phụ nữ ăn nhiều ớt chuông đỏ với đậu đen có sức khỏe tốt hơn nhiều so với những người khác, đặc biệt, hệ miễn dịch của họ sẽ được cải thiện rõ rệt.

Sữa chua + chuối = Phục hồi cơ bắp sau khi hoạt động với cường độ cao

Việc tiêu thụ hai chất dinh dưỡng đa lượng này (là những hợp chất hóa học mà con người tiêu thụ với số lượng lớn và cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể) cùng lúc trong thời gian ngắn ngay sau khi tập luyện thể dục thể thao sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ bắp. Sự kết hợp giữa các chất carbonhydrate và protein làm tăng mức insulin. Càng nhiều insulin, các cơ càng được bù đắp dưỡng chất như axít amin, glucose nhanh hơn sau khi đã hoạt động quá mức, giúp hệ cơ trở nên mạnh hơn.

Bơ + salad rau xanh = Bảo vệ da

Da bạn sẽ căng sáng, mịn màng khi hấp thụ hỗn hợp này. Carotenoid có mặt trong các món salad rau có tác dụng làm giảm gốc tự do để bảo vệ hiệu quả làn da khỏi tác hại của tia UV. Trong một nghiên cứu gần đây tại ĐH bang Ohio (Mỹ), những người ăn bơ trộn cùng món salad gồm rau diếp, rau bina, cà rốt, sẽ hấp thụ arotenoid nhiều hơn 15 lần so với những người không ăn rau trộn với bơ.

Đậu ve + khoai tây = Bổ sung chất sắt cho hoạt động của não

Cơ thể con người hấp thu loại sắt non-heme (có trong các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như đậu ve, đậu nành, các loại rau có lá và bột ngũ cốc) ít hơn 33% so với chất sắt heme (có trong những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt bò, cá và thịt gà).

Để làm tăng khả năng hấp thu chất sắt non-heme, cần tiêu thụ những thực phẩm giàu chất sắt kèm với thực phẩm giàu vitamin như khoai tây, cam, cà chua và các loại dâu. Vitamin C giúp thay đổi chất sắt non-heme thành một dạng dễ hấp thu hơn. Chất sắt rất cần thiết để sản xuất ra các huyết sắc tố, một loại protein giữ nhiệm vụ vận chuyển ôxy đến cơ và não. Lượng chất sắt trong cơ thể nếu ở mức thấp sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy nhược và kém tập trung.

Bánh mì sandwich + Sữa chua = Cải thiện lượng canxi hấp thu trong ruột

Nên dùng loại cá hồi đóng hộp giàu vitamin D khi chế biến món bánh mì sandwich và ăn cùng với sữa chua. Vitamin D sẽ cải thiện lượng canxi được hấp thu trong ruột, vì vậy, đây là hợp chất cần thiết cho sự hình thành của xương. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng sữa chua cùng với những món ăn có trứng hoặc cá mòi vì đây là những nguồn cung cấp canxi rất tốt, đồng thời là nguyên liệu để làm món bánh mì sandwich khá thơm ngon.

Nghệ + cá hồi = Tăng cường sức khỏe tim mạch

Củ nghệ có đặc tính chữa bệnh và chống viêm. Cá hồi có hàm lượng carbohydrate thấp và protein cao. Khi được kết hợp, các tính chất của axit béo omega 3 có trong cá hồi sẽ tăng và bảo vệ hệ thống thần kinh chống lại những ảnh hưởng của lão hóa. Nó cũng làm tăng mức độ HDL (cholesterol tốt), cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách ngăn ngừa cholesterol xấu.

Theo Webphunu