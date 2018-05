Những loại trái cây giúp giảm cân

Cuộc sống hiện đại khiến con người dễ mắc bệnh béo phì. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, lớp mỡ bụng sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiểu đường, ung thư và cholesterol tăng cao. Những loại trái cây dưới đây được chứng minh có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi có chứa các acid hữu cơ, chủ yếu là acid citric, malic, salycilic, ellagic. Lượng acid ellagic chứa trong quả mâm xôi được chứng minh giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, bằng cách loại trừ cholesterol xấu và giảm huyết áp. Acid salicylic có trong quả mâm xôi cũng giúp phòng chống chứng xơ vữa động mạch và bệnh tim. Ngoài ra, loại quả này còn giúp làm lành các tế bào gan bị tổn thương, ổn định đường huyết, chống lão hóa… Hợp chất tự nhiên Raspberry Ketone có chứa trong quả mâm xôi thúc đẩy việc đốt cháy chất béo hormon norepinephrine để làm tăng chuyển hóa lipid, ngăn ngừa béo phì.

Trái Acai Berry (cọ Nam Mỹ)

Theo những nghiên cứu mới nhất, trái Acai Berry (loài cây thuộc họ cọ Arecacea có xuất xứ từ rừng Amazon - Nam Mỹ) là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà khoa học, hữu hiệu trong việc giải độc, thanh lọc cơ thể và duy trì tuổi thanh xuân cũng như sức khỏe. Acai chứa tỷ lệ chất chống oxy hóa cao nhất so với những loại trái cây khác. Tính chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể chống lại những tác hại của các gốc tự do. Khả năng chống oxy hóa được đo bằng đơn vị ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity).

Acai là loại quả mọng, màu tím đậm có kích thước gần bằng quả nho. Phần cùi của quả Acai là một nguồn dồi dào các chất chống oxy hóa, acid amin, các acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng như: anthocyanins (chất chống oxy hóa mạnh) gấp 10 đến 30 lần anthocyanins có trong rượu vang đỏ; hỗn hợp của hầu hết các acid amin thiết yếu. Loại quả này còn có 60% Oleic acid, một acid béo không no thiết yếu Omega-9; 12% Linoleic acid, một acid béo không no thiết yếu Omega-6. Nó cũng cung cấp vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng; các sterols thực vật có nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Trái Kiwi

Kiwi rất giàu vitamin A, C, E, kali, chất xơ, có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón và ngăn chặn sự tích tụ của các chất độc hại chuyển hóa trong cơ thể. Kiwi có vị ngọt tương tự sự pha trộn giữa chuối, dứa và dâu. Hạt kiwi dùng để sản xuất dầu kiwi, rất giàu acid Alfa-Linoleic (một loại a-xít béo omega-3 quan trọng). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng kiwi rất hữu ích trong việc cải thiện bệnh hen suyễn, làm giảm khả năng ung thư ruột kết. Các chất có trong trái kiwi như flavonoid giúp bảo vệ tế bào khỏi bị oxy hóa. Nó giúp DNA không bị tổn thương và đột biến, tránh thoái hóa điểm vàng do tuổi già (ARMD).

Kiwi là một loại trái cây nhiều chất xơ, giúp ức chế sự thèm ăn của bạn - một lợi thế lớn cho những người muốn giảm cân. Mặc dù Kiwi không trực tiếp đốt cháy chất béo nhưng nó vẫn là một thực phẩm lý tưởng để giúp bạn giảm cân. Một quả kiwi lớn chỉ có 56 calo. Thêm nữa, kiwi làm tăng tốc độ tiêu hóa của các loại protein và các loại thực phẩm giàu chất béo.

Trái lựu

Lựu (tên khoa học Punica granatum) có nguồn gốc từ Tây Nam Á và được phát hiện lần đầu tại vùng Kavkaz thời cổ đại. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước lựu hoặc chiết xuất từ lựu đều có thể cản trở sự phát triển của các tế bào ung thư và loại bỏ các tế bào ung thư. Chất Polyphenol có trong lựu làm tăng apoptosis (sự chết rụng của tế bào), trong các tế bào ung thư nhất định.

Trái lựu chứa nhiều polyphenol, được coi như "thần dược" giúp giảm huyết áp hay nguy cơ đột quỵ cũng như cải thiện sức khỏe của tim. Công dụng của trái lựu đã được David Grotto chỉ rõ trong cuốn “101 Foods That Could Save Your Life”.

Dùng thường xuyên nước chiết xuất từ lựu có thể giúp giảm cảm giác đói, và tăng cường cảm giác no, đó là do các polyphenol có tác dụng như chất chống thèm ăn. Vì thế, chiết xuất từ lựu có tiềm năng hỗ trợ giảm cân và chống béo phì.

Hoạt chất Ketone từ quả mâm xôi và Accai Berry

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học của Mỹ đã chứng minh: một người béo hay gầy là tùy thuộc vào hàm lượng của chất phân giải chất béo (LPS) trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ LPS ở người béo thấp hơn nhiều so với người gầy, vì thế cách cơ bản để giảm cân là phải tăng lượng LPS trong cơ thể. Các nhà khoa học từ California Mỹ chiết chất từ quả mâm xôi (Raspberry ketone) và quả Accai Berry, làm tăng trưởng LPS gấp trăm lần, thúc đẩy phân giải chất béo, đây chính là nhân tố hoạt lực "Ketone".

Theo thử nghiệm của Viện Y học Tiểu bang California mỗi gram nhân tố hoạt lực “Ketone” có thể phân hủy và đốt cháy gấp 139 lần trọng lượng cơ bản của chính nó, hơn nữa còn an toàn, không có tác dụng phụ và được đặc biệt áp dụng cho các chuyên viên hàng không. Liều dùng thông thường với 4gram mỗi ngày, dưới trạng thái lý tưởng, có thể đốt cháy 500gram mỡ thừa (tức 0,5kg chất béo) mỗi ngày.

Phương Thảo