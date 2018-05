Những mẹo đơn giản chữa nấc cụt

13 bí quyết trị bệnh bằng ăn uống / Những cách trị nấc hiệu quả

Nấc là những đợt co thắt đột ngột không tự chủ và ngắt quãng của cơ hoành lặp đi lặp lại nhiều lần. Hầu như ai trong chúng ta cũng từng bị nấc, có người vì nhiều nguyên nhân phải đối mặt với tình trạng này thường xuyên. Dưới đây là một số mẹo đơn giản giúp bạn ngừng nấc nhanh chóng:

Massage vòm họng

Hãy sử dụng một quả bóng bông lăn chậm từ khu vực bề mặt hàm trên của bạn kéo xuống đến vùng họng để tạo ra phản xạ nôn. Nhờ đó sẽ nhanh chóng làm ngừng cơn nấc của bạn.

Dùng bơ đậu phộng

Ăn bơ đậu phộng kích thích dây thần kinh phế vị trực tiếp và khiến bạn ngừng nấc ngay lập tức.

Uống nước chậm rãi có thể giúp hết nấc. Ảnh minh họa: Ohhowcivilized.

Ăn một thìa đường

Ăn một chút đường sẽ giúp bạn hết nấc nhanh chóng. Hãy bỏ một thìa đường vào miệng, nhai chậm và nuốt.

Đặt ngón tay vào bên trong tai

Đặt ngón tay vào bên trong tai đồng thời giữ yên 5 phút. Đẩy nhẹ ngón tay vào trong tai, tránh đẩy mạnh vì nó có thể gây hại cho tai. Các nhánh của dây thần kinh phế vị cũng mở rộng trong tai và các ngón tay sẽ kích thích chúng để làm ngừng cơn nấc.

Uống hoặc súc miệng với nước

Uống nước hoặc súc miệng có thể làm gián đoạn các dây thần kinh gây nấc. Hãy uống nước chậm rãi và liên tục để chữa nấc.

Giữ hơi thở

Hãy thở sâu và giữ càng lâu càng tốt. Điều này sẽ làm căng cơ hoành và ngăn không cho nó co lại. Co cơ hoành gây nấc và khi các cơn co ngừng lại, nấc cũng sẽ tự động ngừng. Lặp lại động tác này một vài lần.

Tự làm mình sợ hãi

Sợ hãi kích thích dây thần kinh gây nấc. Vì vậy hãy làm việc bạn sợ làm. Nếu không có cách làm ngưng nấc nào tốt cho bạn, hãy thử áp dụng cách này. Cách này nghe có vẻ lạ nhưng là một cách hiệu quả có tác dụng chữa nấc nhanh chóng.

Thở vào một túi giấy

Cách này sẽ làm tăng carbon dioxid trong máu của bạn và khiến cơ thể xao lãng cơn nấc vì còn phải tập trung vào loại bỏ carbon dioxid tích lũy. Đây cũng là một trong những cách tốt để chữa nấc ngay lập tức.

Sử dụng thuốc ngăn axit

Hãy dùng một thìa thuốc ngăn axit, loại chứa nhiều magiê. Điều này sẽ làm dịu các dây thần kinh gây nấc và giúp bạn nhanh chóng ngừng nấc.

Ho, ợ hơi hoặc hắt hơi

Ho, ợ hơi, hắt hơi khiến cơ hoành co lại và từ đó làm ngừng cơn nấc. Vì vậy, nếu có thể, hãy tạo ra những phản xạ này.

Ngậm đá

Ngậm đá làm dịu các dây thần kinh bị kích thích. Hãy ngậm một cục đá trong miệng của bạn hoặc nhẹ nhàng chà xát nó lên mặt. Nhờ người khác bất ngờ chà đá lên mặt bạn cũng là một cách. Cảm giác lạnh bất ngờ sẽ khiến bạn ngừng nấc.

Hải Ngân (Theo Boldsky)