Nổi chấm đỏ sau 'yêu' không an toàn có phải nhiễm HIV?

Lo HIV vì quan hệ với gái mại dâm nhiều lần / Lo nhiễm HIV sau quan hệ tình dục không an toàn

Trả lời

Khi bạn quan hệ tình dục không an toàn với một người khác giới mà không rõ người đó có bị nhiễm HIV hay không thì việc bạn lo lắng về khả năng mình bị nhiễm virus nguy hiểm này là có cơ sở. Tuy khả năng lây nhiễm HIV đối với nam cho một lần quan hệ tình dục khác giới không được bảo vệ thường là không cao nhưng để an toàn lẽ ra bạn phải đến cơ quan y tế đảm trách về điều trị dự phòng lây nhiễm HIV (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nếu ở tại TP HCM). Cần được tư vấn và dự phòng tốt nhất là sau “sự việc" vài giờ và không nên để quá 72 giờ. Chính vì để mất an toàn như thế nên giờ đây bạn đang lo âu không biết mình có bị nhiễm HIV hay không.

Để chẩn đoán một người bị nhiễm HIV không thể dựa vào một số biểu hiện bên ngoài của người đó mà phải bằng xét nghiệm máu tại các cơ quan y tế được nhà nước cho phép.

Những bất thường trên da mà bạn mô tả không phù hợp với những triệu chứng có thể xuất hiện trên một người vừa mới bị nhiễm HIV. Nhiều khả năng đây là một bệnh của da, vì thế bạn nên đến chuyên khoa Da liễu để khám và điều trị.

Hiện tại, việc xác định có hay không bị nhiễm HIV đối với bạn là cần thiết, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên môn để được tư vấn và xét nghiệm.

Chúc bạn may mắn,

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM