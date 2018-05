Nửa trái chuối mỗi ngày giảm nguy cơ tim mạch

Nguy cơ đột quỵ vì bệnh rung nhĩ / Quan niệm ăn uống sai lầm với người bệnh gan

Kết quả xuất phát từ một khảo sát trên gần nửa triệu người Trung Quốc do ĐH Oxford (Anh) thực hiện. Trong 7 năm nghiên cứu, những người tham gia tại 10 khu vực, cả đô thị và nông thôn Trung Quốc được theo dõi sức khỏe tim mạch và lượng tiêu thụ trái cây theo 5 cấp độ: Không ăn bao giờ, ăn hàng tháng, 1-3 ngày trong tuần, 4-6 ngày một tuần và ăn mỗi ngày.

Ban đầu, nhóm người tham gia không mắc bệnh tim mạch cũng như sử dụng thuốc hạ huyết áp. Sau thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học xác định 19.300 người phát triển các bệnh về tim, trên 19.600 người bị đột quỵ. Về mức tiêu thụ hoa quả, có khoảng 18% duy trì thói quen ăn trái cây hàng ngày với lượng trung bình là 150 g, và 6,3% không hề động tới thực phẩm này.

Bổ sung trái cây tươi vào thực đơn hàng ngày để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Ảnh minh họa: beautyhealthtips.in.

Phân tích dữ liệu thu thập được nghiên cứu rút ra nhận định, thói quen ăn trái cây hàng ngày giúp mọi người giảm nguy cơ bệnh tim mạch tới 25-40% so với những ai hoàn toàn nói không với hoa quả. Cụ thể, đối với bệnh tim do thiếu máu cục bộ (IDH), đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết, các nguy cơ này giảm xuống lần lượt là 15%, 25% và 40%.

Các nhà khoa học cho biết ăn trái cây càng thường xuyên, nguy cơ càng có chiều hướng giảm xuống và khuyến nghị mức 1,5 khẩu phần một ngày, tức khoảng 150 g để hiệu quả đạt được tốt nhất. Mức này tương đương một quả táo và nửa trái chuối mỗi ngày.

Trong những nghiên cứu liên quan khác sử dụng dữ liệu cùng nguồn, các nhà khoa học còn đưa ra tác dụng khác của trái cây trong đó có lợi ích giảm huyết áp. 150 g hoa quả mỗi ngày giúp huyết áp tâm thu/tâm trương giảm tương ứng 3.4/4.1 mmHg so với những người không ăn trái cây. Ngoài ra, tiêu thụ trái cây hàng ngày giảm nguy cơ tử vong nói chung xuống 32%. Tương tự, thói quen này hạ thấp tỷ lệ tử vong do bệnh tim và đột quỵ xuống lần lượt 27% và 40%.

Nghiên cứu vừa được công bố không phải là công trình đầu tiên đưa ra khuyến cáo về tác dụng của trái cây và rau củ trong bảo vệ sức khỏe tim mạch cho con người. Trước đây, các công trình khác cũng khẳng định trái cây là thực phẩm tuyệt vời trong quá trình chống oxy hóa và các hóa chất độc hại trong cơ thể. Tuy vậy, thói quen bổ sung hợp lý trái cây vào khẩu phần hàng ngày vẫn chưa được nhận thức và thực hiện đầy đủ vì nhiều lý do.

“Các bệnh nhân tim và huyết áp cao nên được khuyến khích ăn nhiều trái cây tươi”, Giáo sư Zhengming Chen của nghiên cứu đưa ra lời khuyên.

Ông cho biết, nhiều nước phương Tây đã giảm đáng kể số ca tử vong do bệnh tim mạch trong những thập kỷ qua vì những nguyên nhân chưa thể giải thích đầy đủ. Tăng cường trái cây tươi vào thực đơn hàng ngày là một trong những yếu tố góp phần tích cực vào xu hướng này.

Còn theo ý kiến Tracy Parker, chuyên gia sức khỏe tim mạch Quỹ Tim mạch Anh, nghiên cứu đã góp thêm chứng cứ khẳng định càng ăn nhiều trái cây, sức khỏe càng được cải thiện. “Thậm chí chỉ một phần trái cây tươi mỗi ngày có thể giảm thiểu nguy cơ bệnh tim mạch. Nó khiến bạn lưu tâm hơn tới việc ăn thêm nhiều hoa quả để bảo vệ sức khỏe”, bà nhận xét.

Khánh Hà (Theo Daily Express)