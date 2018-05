Phát hoảng vì lỗ tiểu rộng 

Trả lời:

Hiện tượng lỗ tiểu bỗng nhiên rộng gây bất tiện khi đi vệ sinh vì nước tiểu chảy thấm xuống vùng kín là chứng bệnh không phải quá hiếm gặp. Có hai dạng rộng lỗ tiểu, loại rộng bẩm sinh thường là một phần trong dị tật lỗ tiểu đóng cao hoặc thiếu dây thắng.

Trường hợp của bạn là tình trạng lỗ tiểu mới bị rộng, nguyên nhân thường do thủ thuật gây ra. Thường thấy nhất là do trước đó từ một phẫu thuật nào đó, bác sĩ xẻ rộng lỗ tiểu để đưa dụng cụ nội soi vào. Cũng có thể do tác động khác như thủ dâm bằng dụng cụ...

Phẫu thuật làm lỗ tiểu nhỏ lại không khó nhưng vẫn cần gây mê hoặc gây mê tủy sống. Bệnh nhân sẽ được khâu bằng chỉ tự tiêu và thời gian lành bệnh chỉ trong khoảng một tuần. Thời gian phẫu thuật chỉ diễn ra khoảng 30 phút.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Như

Chuyên khoa Tiết Niệu - Nam khoa