Quan hệ đau có phải vì 'cậu nhỏ' ông xã quá to?

Trả lời:

Chào bạn, theo tôi nghĩ, nguyên nhân chưa hẳn do dương vật của ông xã bạn quá lớn so với âm đạo của bạn mà vấn đề là bộ phận sinh dục của chính bạn có trục trặc.

Thông thường phụ nữ đau khi giao hợp có thể do các nguyên nhân sau: Những lần giao hợp đầu tiên trong đời do rách màng trinh. Chứng co thắt âm đạo. Viêm nhiễm âm đạo, tử cung; viêm nhiễm đường tiết niệu hay đường ruột.

Các nguyên nhân khác như sẹo âm đạo sau mổ; giảm tiết dịch âm đạo do mệt mỏi, thiếu hưng phấn, thiếu tình yêu, mãn kinh. Các bệnh toàn thân như lao, suy thận, tim mạch cũng làm giảm hưng phấn, giảm dịch tiết âm đạo. Những sang chấn tinh thần lúc còn nhỏ cũng khiến người phụ nữ bị đau khi gần chồng.

Cách tốt nhất vợ chồng bạn nên đi khám tại bác sĩ nam khoa và phụ khoa để được chữa trị thích hợp.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thành Như

Chuyên khoa Tiết niệu - Nam học