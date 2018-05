'Quan hệ' khó khăn và đau, phải làm sao?

Trả lời:

Có một số nguyên nhân gây nên tình trạng của bạn. Nguyên nhân thứ nhất là bệnh hẹp âm đạo, rất hiếm gặp. Muốn phát hiện và điều trị bệnh này bạn phải đi khám bác sĩ. Nguyên nhân phổ biến là do yếu tố tâm lý. Một số người khi quan hệ những lần đầu do tâm lý lo sợ, nên âm đạo bị co thắt lại, khiến cho việc giao hợp gặp khó khăn và rất đau. Ngoài ra tâm lý căng thẳng, sợ sệt cũng làm cho việc tiết nhày âm đạo kém lại, nên sẽ rất đau và khi đau lại làm bạn càng sợ mỗi khi giao hợp.

Để cắt đứt được vòng xoắn này, bạn bên chuẩn bị về mặt tâm lý, đừng quá căng thẳng khi vợ chồng gặp nhau. Người chồng cũng phải biết phối hợp với vợ, không quá vội vàng đưa dương vật vào ngay và phải nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, người chồng phải có những động tác khác trước khi tiến hành giao hợp, tạo hưng phấn về tâm lý cho người vợ, kích thích tiết nhày âm đạo và làm vùng tiền đình mở ra thuận lợi cho việc giao hợp.

Nhiều đôi vợ chồng cũng gặp khó khăn tương tự như bạn, nhưng sau 2-3 tháng kiên trì cũng đã thành công. Chúc bạn hạnh phúc.

Thông tin được tư vấn bởi:

Tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam

