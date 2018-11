Sai lầm khi sơ cứu người bị bỏng

Bác sĩ Phan Thái Sơn - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết thói quen bôi kem đánh răng, mỡ trăn hay dội nước đá lên vết bỏng là hoàn toàn sai lầm. Những cách như vậy không giúp cấp cứu bỏng nhiệt hiệu quả mà còn làm tình trạng bệnh nhân nặng hơn.

Trong đó, lấy nước đá lạnh dội vào một phần cơ thể khi bị bỏng là vô cùng nguy hiểm. Lý do vì nhiệt độ của nước đá thấp hơn nhiệt độ của cơ thể rất nhiều. Thậm chí, nếu bỏ nhiều đá trong nước có thể xuống gần 0 độ C. Trong khi đó, tại chỗ bị bỏng nhiệt độ có thể lên đến 45 đến 50 độ C. Nếu dùng nước đá để hạ nhiệt độ nhanh sẽ làm tình trạng tổn thương bỏng nặng hơn.

Ngâm vết bỏng vào nước đá sẽ làm tình trạng bỏng thêm nặng hơn. Ảnh: WH

Bác sĩ Sơn khuyên đối với các loại bỏng nói chung, đầu tiên cần cách ly nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng. Biện pháp duy nhất để hạ nhiệt độ là dội nước sạch với nhiệt độ bình thường lên vùng tổn thương từ 15 đến 20 phút. Sau đó băng vết thương lại và đến cơ sở y tế đánh giá mức độ tổn thương.

Đối với người bị bỏng có hóa chất thấm trên quần áo, cần nhanh chóng cắt bỏ quần áo trên người nạn nhân. "Tuyệt đối không dội nước lên vùng da tổn thương. Việc sơ cứu như vậy khiến nhiệt độ nóng của quần áo bị ngấm hóa chất sẽ làm tăng tổn thương và độ sâu của bỏng lên", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.



Người sơ cứu nên sử dụng kéo để cắt bỏ quần áo, không trực tiếp lột bỏ vì có thể vô tình bóc luôn phần da bị bỏng. Sau đó mới dùng nước dội để rửa sạch các dị vật bẩn, hóa chất và hạ nhiệt độ xuống. Dùng băng gạc sạch phủ lên các tổn thương, tránh để các tạp bẩn tiếp tục dính vào. Cuối cùng là vận chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.



Bỏng phân chia ra nhiều mức độ tùy theo diện tích, độ sâu, tác nhân gây ra và vị trí bỏng. Có những vết bỏng diện tích lớn nhưng tổn thương chỉ ở độ 1, độ 2. Nghĩa là người bệnh chỉ đỏ da như phỏng nước đơn thuần thì việc điều trị rất đơn giản. Với những diện tích nhỏ ở tay hoặc chân, sau khi hạ nhiệt, vết bỏng sẽ dần tự liền lại.



Còn những loại như bỏng hóa chất, khi rửa với nước nhưng vẫn còn bám vào vết bỏng sẽ làm tổn thương ngày càng sâu hơn. Các vị trí đầu, mặt, cổ, mắt, cơ quan sinh dục thì đều là bỏng nặng. Nạn nhân cần phải đến bệnh viện để đánh giá mức độ tổn thương và điều trị kịp thời, bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Cẩm Anh