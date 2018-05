Sợ hãi sau 3 tháng quan hệ với gái lạ

Virus HIV có sống được trong nước / Sợ lây HIV khi yêu gái bar trong ngày kinh

Gần đây em thấy mình không bình thường, trên da nổi những vết như bị nấm. Em còn bị mỏi các khớp, hiện tượng này kéo dài tương đối lâu rồi ạ. Bình thường em bị bệnh khớp khi trời lạnh. Xin nói thêm là hồi Tết trên đầu gối em có nổi 2 mụn hồng ti và giờ đã lặn. Cho em hỏi như vậy có phải là hiện tượng của HIV không. Mong bác sĩ trả lời sớm giúp? (Tuấn)

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào bạn,

Triệu chứng biểu hiện trên người nhiễm HIV đa phần gây ra bởi những bệnh nhiễm trùng cơ hội. Sở dĩ gọi như vậy vì các bệnh này sẽ “thừa cơ hội” tấn công khi hệ miễn dịch cơ thể bị suy yếu do HIV.

Về biểu hiện trên bệnh nhân HIV, tôi xin có 2 chia sẻ sau:

- Các bệnh cảnh nhiễm trùng cơ hội vẫn có thể xuất hiện ở người không nhiễm HIV nhưng với tần suất xảy ra thấp hơn chứ không có nghĩa là “chỉ” xảy ra trên bệnh nhân HIV.

- Người nhiễm HIV có giai đoạn không triệu chứng kéo dài, người bệnh có thể không có biểu hiện gì cho đến khi miễn dịch bị suy yếu.

Do vậy, một người chỉ có thể xác định nhiễm hay không nhiễm HIV thông qua xét nghiệm chuyên biệt, chứ không thể chỉ dựa vào triệu chứng mà quy kết cho đó là nhiễm HIV, cũng không thể dựa vào bề ngoài đạo mạo mà tin rằng người này là an toàn. Với căn bệnh này, do tính chất mạn tính và âm thầm, người ta thường dùng đến yếu tố “có hành vi nguy cơ” làm yếu tố chỉ điểm, đồng thời đặt ra yêu cầu xét nghiệm mới biết chính xác.

Như bạn đã chia sẻ, thời gian trước, bạn có hành vi nguy cơ, thể hiện qua việc “quan hệ tình dục không lành mạnh”, nên bạn cần nhanh chóng tham gia xét nghiệm kiểm tra. Điều này sẽ giúp bạn xác định tình trạng huyết thanh kháng HIV của bản thân, theo đó, loại bỏ mối lo lắng mơ hồ mà bạn đang có.

Nếu kết quả âm tính, bạn được giải tỏa khỏi tâm lý lo lắng, tiếp đó là bạn cần xây dựng cho mình lối sống lành mạnh hơn để tránh tái phạm hành vi nguy cơ.

Nếu kết quả không may là dương tính, bạn có cơ hội tiếp cận với chăm sóc và điều trị sớm, từ đó có thể có cuộc sống khỏe mạnh với căn bệnh mạn tính này.

Chia sẻ sau cùng của tôi là cho dù nhiễm hay không, ta cần có thái độ đúng đắn đối với căn bệnh này. Chúc bạn nhiều sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ