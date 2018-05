Sờ soạng có thể lây HIV?

Cứu bạn bị chảy nhiều máu có lây HIV? / Xét nghiệm HIV bao lâu mới có kết quả?

Trả lời:

Chào anh,

Theo mô tả của anh, anh có tiếp xúc tình dục với một nữ nhân viên massage với những hành động như sau:

- Sờ soạng lên thân thể cô gái kia.

- Hôn lên má.

- Không có tiếp xúc với bộ phận sinh dục.

- Không thực hiện hành vi giao hợp.

Tất cả hành vi mà anh mô tả được xếp vào loại hành vi quan hệ tình dục không xâm nhập. Loại hành vi này gồm tất cả tiếp xúc nhằm gây khoái cảm tình dục mà không có sự tiếp xúc của cơ quan sinh dục nam giới vào bên trong cơ thể bạn tình (bao gồm xoang miệng - oral sex, âm đạo - vaginal sex, và hậu môn trực tràng - anal sex).

Các hành vi quan hệ tình dục không xâm nhập được xem là hành vi tình dục an toàn mang tên "kiêng giao hợp". Nếu chỉ dừng lại ở hành vi này, anh có thể yên tâm về nguy cơ lây nhiễm HIV.

Quay trở lại mối lo ngại của anh về chiếc quần lót ướt và sự tiếp xúc "có thể có" với dịch âm của đạo cô gái kia. Tôi xin có những chia sẻ sau:

- HIV không lây qua bề mặt da nguyên vẹn, nên cho dù tiếp xúc với dịch âm đạo hay dịch tiết sinh dục nói chung có chứa HIV, khả năng lây nhiễm cũng vô cùng thấp.

- Khả năng cô gái nhiễm HIV mặc dù có thể cao hơn so với dân số chung do đặc thù của công việc, nhưng không hoàn toàn. Nếu biết bảo vệ bản thân bằng các biện pháp an toàn, nguy cơ của người hành nghề mại dâm không cao hơn dân số chung.

- Dịch tiết từ âm đạo thật sự không nhiều đến mức chảy tràn ra ngoài, trừ khi có kích thích trực tiếp.

Tóm lại, anh không cần quá lo lắng. Anh vẫn có thể đi làm xét nghiệm kiểm tra ở các cơ sở y tế, đặc biệt khi ngoài lần "lo lắng" này, anh từng có những tiếp xúc tình dục khác.

Chia sẻ sau cùng của tôi là, xét cho kỳ cùng, massage là loại hình dịch vụ lành mạnh, mang đến sự thư giãn cho cơ thể. Tuy nhiên, anh cũng cần cân nhắc khi gắn nó với những hành vi có thể gây hại (cụ thể ở đây là hành vi quan hệ tình dục), tạo thêm cho anh "căng thẳng" nhiều hơn thay vì mục đích thư giãn ban đầu.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ