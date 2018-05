Sự gia tăng hormone DHT khiến nam giới dễ bị rụng tóc

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dưới tác động của enzym 5alpha-reductase, hoóc môn nam sẽ biến đổi thành DHT, ngăn cản nang tóc hấp thu các dưỡng chất cần thiết, khiến nang tóc dần co rút lại, tóc sẽ yếu đi và rụng. Do đó, muốn ngăn rụng tóc ở nam giới, cần giảm lượng DHT dư thừa bằng cách ức chế enzyme 5alpha-reductase, nhằm ngăn chặn quá trình gia tăng DHT. Khám phá này đã tạo điều kiện nhằm tìm ra hướng mới trong việc giải quyết vấn đề rụng tóc ở nam giới.

95% các trường hợp rụng tóc ở nam giới là do sự gia tăng DHT.

Theo đó, việc kết hợp những hợp chất chiết xuất từ thảo dược như Saw palmetto (cây cọ lùn) và lá cây Nettles (cây tầm ma) làm tăng sự ức chế enzyme 5alpha-reductase, nhờ đó giảm DHT trong máu một cách tự nhiên và an toàn. Điều này giúp kéo dài giai đoạn phát triển của tóc, kích thích tóc mới mọc nhanh, sợi tóc dày và khỏe hơn.

Công thức giúp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam.

Chuyên gia N. Prager (Mỹ) đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của Saw Palmetto đối với chứng rụng tóc và cho ra kết quả tốt. N. Prager chia sẻ thử nghiệm lâm sàng tiến hành trên 19 nam giới khỏe mạnh, tuổi từ 23 đến 64, bị rụng tóc do DHT từ mức độ trung bình đến nặng. Người bị rụng tóc được cho sử dụng 200 mg Saw Palmetto kết hợp với 50 mg Beta-sitosterol 2 lần mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, có hiệu quả trên 60% trường hợp. Theo một nghiên cứu khác của chuyên gia P. Belaiche (Pháp), lá Nettles nhờ có hoạt tính anti - androgen đã làm giảm nồng độ của DHT trong cơ thể bằng cách ức chế hoạt động của enzyme 5alpha-reductase.

Đồng thời, để phòng ngừa và giải quyết hiệu quả vấn đề rụng tóc, nam giới cần bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng tóc từ bên trong bằng sản phẩm chuyên biệt dành cho nam. Da đầu khỏe mạnh, được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ giúp ngăn rụng tóc và kích thích tóc mọc trở lại. Do đó, công thức ngăn rụng tóc chuyên biệt dành cho nam chính là sự kết hợp đồng thời giữa việc ngăn ngừa sự gia tăng DHT và cung cấp dưỡng chất cho tóc”. Công thức này có ở một số sản phẩm có nguồn gốc thảo mộc, thiên nhiên (cây cọ lùn, lá cây tầm ma, dầu hạt bí…) và chứa Vitamin, Acid Amin (L- Cystine, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin E, kẽm…).

Phương Thảo