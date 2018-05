Sưng hạch huyết có phải bị HIV

Bên cạnh đó, đôi khi em có cảm giác rất nóng và đau đầu. Thỉnh thoảng trên da có nhiều đốm ngứa ở các mạch máu, nhiều chấm đỏ nổi khắp người gây ngứa. Các triệu chứng này xuất hiện rồi biến mất sau mấy ngày. Xin cho em hỏi có phải đó là triệu chứng của HIV không? - (Tú).

Trả lời:

Trước hết, có một số điểm tôi chưa rõ trong mô tả của bạn về triệu chứng mà bạn đang có, đặc biệt là yếu tố thời gian. Bên cạnh đó, khi nhắc đến khả năng nhiễm HIV, yếu tố hành vi nguy cơ đã hoặc đang có là yếu tố có tính chỉ điểm quan trọng nhất.

Tôi xin lấy một ví dụ. Nếu trên một người có hành vi nguy cơ rõ ràng, chẳng hạn là người tiêm chích ma tuý, thì biểu hiện nổi hạch gợi ý nhiều đến HIV, thậm chí có thể gợi ý bệnh cảnh lao hạch, một dấu chứng muộn của giai đoạn AIDS. Ngược lại, nếu một người hoàn toàn không có hành vi nguy cơ gì rõ ràng, hạch bạch huyết sưng đau lại gợi ý cho một nhiễm trùng cấp tình hay mạn tính nào đó mà bất kỳ ai cũng có thể mắc, và khi đó HIV là một chẩn đoán "cuối bảng".

Tôi xin chia sẻ thêm với bạn rằng, trong thực hành lâm sàng của y bác sĩ, một triệu chứng hay biểu hiện bất thường có thể xuất hiện trong rất nhiều bệnh, với tỷ lệ khác nhau, tính chất khác nhau... Và "hạch to" cũng vậy. Do đó quan niệm quy kết cho "hạch to là HIV" thì không chính xác

Về biệu hiện ngứa ở da, theo nhận định của tôi có thể là biểu hiện dị ứng với tác nhân nào đó. Để xác định, bạn cần đến khám chuyên khoa da liễu khi có biểu hiện đó.

Bạn cũng nên xem xét đến việc đi xét nghiệm HIV thay vì lo lắng "mơ hồ". Đặc biệt nếu bạn có tiền sử có hành vi nguy cơ.

Thân ái!

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới

Chào bạn,