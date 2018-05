Tắm biển giúp điều trị bệnh tim

Thói quen không ngờ dễ gây bệnh tim / Xông hơi thường xuyên giảm nguy cơ tim mạch

Theo Foxnews, các vấn đề về tim mạch như bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy tim sung huyết và bệnh tim bẩm sinh hiện nay khá phổ biến. Bệnh khó phát hiện trước khi xuất hiện các triệu chứng. Vì thế ngay từ bây giờ hãy chủ động ngăn ngừa bệnh bằng các biện pháp sau:

1. Tắm biển

Thiếu vitamin D là mối đe dọa có thể gây đau tim và đột quỵ. Bạn có thể ngăn ngừa tình trạng này bằng cách tăng cường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng nồng độ vitamin D trong cơ thể. Các nghiên cứu đã cho thấy khoảng 50% phụ nữ thiếu vitamin D có khả năng bị nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột quỵ cao hơn so với người lượng vitamin D bình thường.

Tắm biển vào buổi sáng sớm giúp cơ thể bạn hấp thụ lượng vitamin D lớn từ ánh sáng mặt trời. Hơn nữa sóng biển có tác dụng như massage nhẹ, cung cấp thêm oxy cho cơ thể, cải thiện hoạt động của mạch máu, giảm huyết áp. Vì vậy, tắm biển ở mức vừa phải là điều các bác sĩ chuyên khoa tim thường khuyên bệnh nhân của mình.

Ảnh: Yourshols.

2. Giảm căng thẳng

Bất kỳ vấn đề căng thẳng kinh niên nào cũng có thể gây tổn hại cho sức khỏe tim mạch. Stress khiến bạn ăn nhiều, thiếu ngủ, đồng thời uống rượu và hút thuốc khi căng thẳng làm bạn bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Tất cả những gì cần làm là tìm cách giảm stress. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và tương tác nhiều hơn với gia đình, bạn bè, những người hỗ trợ bạn về mặt tinh thần.

3. Ngưng hút thuốc

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, làm tăng nguy mắc bệnh hoặc tử vong do nhồi máu cơ tim và các bệnh khác. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khẳng định khi bạn ngừng hút thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm. Cụ thể hơn, một hoặc hai năm sau khi bạn bỏ hút thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ giảm đáng kể.

4. Đạp xe 20 phút mỗi ngày

Các nhà nghiên cứu khuyên những người bị đau ngực nhẹ hoặc gặp chứng đau thắt ngực nên tập thể dục bằng xe đạp tại chỗ khoảng 20 phút mỗi ngày. Bài tập đơn giản này không chỉ giúp bạn đốt cháy calo mà còn rất tốt cho xương, não, tim và cải thiện tâm trạng của bạn.

5. Kiểm soát huyết áp

Tim phải lao động cật lực hơn bình thường trong tình trạng huyết áp cao sẽ dẫn đến nguy cơ bị tổn thương. Huyết áp cao có xu hướng làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy thận, tổn thương mắt, suy tim. Tập thể dục thường xuyên và giải tỏa bớt căng thẳng sẽ giúp bạn giảm huyết áp, từ đó giảm nguy cơ phát triển thành bệnh tim.

6. Ăn chocolate đen

Bạn có biết việc ăn chocolate thực sự có thể giảm nguy bệnh tât? Một nghiên cứu cho thấy những người ăn chocolate giảm được 37% nguy cơ mắc bệnh tim so với người không ăn.

7. Bổ sung vitamin nhóm B mỗi sáng

Một nghiên cứu được tiến hành ở Thụy Sĩ cho thấy những người hấp thu đầy đủ axit folic, vitamin B6 và Vitamin B12 ít có nguy cơ bị bệnh tim hơn.

8. Uống ít nhất hai tách trà mỗi ngày

Không quan trọng là trà xanh hay trà đen, miễn là bạn uống thường xuyên. Theo một nghiên cứu của Hà Lan, những người uống hai tách trà hoặc nhiều hơn trong một ngày giảm được nguy cơ đau tim. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cho thấy những người uống nhiều hơn ba tách trà mỗi ngày có thể giảm 11% nguy cơ đau tim.

9. Uống nước cam thay vì nước ngọt có ga

Tình trạng viêm mãn tính gắn liền với bệnh tim, nguyên nhân bệnh này phần lớn là do chế độ ăn uống của bạn. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học bang New York cho biết, glucose (chất làm ngọt trong nước ngọt) có khả năng cao gây ra tình trạng viêm ở những người uống, trong khi những người uống nước cam thì không bị. Nghiên cứu cũng cho thấy những đặc tính kháng viêm của vitamin C và các phê-non trong nước cam sẽ giúp bảo vệ cơ thể. Do đó, nên uống nước trái cây thay vì loại nước được làm ngọt và tạo hương vị bán sẵn trên thị trường.

10. Xỉa răng bằng chỉ nha khoa

Những người bị bệnh nha chu có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ cao hơn. Các trường hợp nhiễm khuẩn nướu răng mãn tính có thể tăng nguy cơ bị viêm trong lòng mạch máu, đây là nguyên nhân dẫn đến cả bệnh tim mạch lẫn nhồi máu cơ tim. Do đó, hãy hình thành thói quen xỉa răng bằng chỉ nha khoa hàng ngày cùng với việc đánh răng sạch sẽ giúp bạn giảm nguy cơ bệnh tim.

Thanh Hiền