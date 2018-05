Táo Mỹ nhiễm khuẩn khiến 3 người tử vong

Ngày 20/1, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhận được cảnh báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế về việc thu hồi quốc tế đối với táo và các sản phẩm táo caramel nhập khẩu từ Mỹ do nhiễm vi khuẩn listeria monocytogenes.

Báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, đến ngày 9/1, đã có 32 người bị nhiễm listeria monocytogenes trong vụ này, được ghi nhận trên 11 bang. Trong số này, có 31 ca phải nhập viện và ít nhất 3 người đã tử vong, một ca bị sảy thai. 25/28 người bệnh được phỏng vấn có ăn sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn.

Một loại táo bọc caramel. Ảnh: foodfamily.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, sản phẩm bị thu hồi đã được xuất khẩu sang Việt Nam cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Canada, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Trước đó, ngày 6/1, Công ty Bidart Bros ở Bakerfield, California đã tự nguyện thu hồi sản phẩm táo Granny Smith và táo Gala. Lý do kết quả kiểm tra môi trường cho thấy, thiết bị đóng gói táo bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Các sản phẩm thu hồi là toàn bộ táo Granny Smith và táo Gala được chuyển từ cơ sở đóng gói ở Shafter, California trong năm 2014.

Tiếp đó, 3 công ty khác đã tự nguyện thu hồi sản phẩm táo caramel do có nguy cơ nhiễm vi khuẩn listeria monocytogenes gồm: Công ty Lochirco Fruit & Produce (Happy Apple ở Washington, Missouri); Công ty California Snack Foods (ở El Monte, California) và Công ty Sugar Daddy LTD (Merb’s Candies ở St. Louis, Missouri).

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục để tìm ra các công ty khác liên quan. Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát các sản phẩm bị cảnh báo và thông báo với doanh nghiệp nhập khẩu để kịp thời thu hồi (nếu có), đồng thời gửi công văn khẩn tới Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị phối hợp trong xử lý và rà soát các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản, thông báo cho các bên liên quan để tiến hành thu hồi kịp thời.

Phương Trang