'Thần dược' trong bếp cho phái đẹp

1. Rau thì là

Loại rau này chứa nhiều vitamin C, chất xơ, kali, folate, đặc biệt hợp chất anethole làm cho thì là có vị dịu nhẹ, có tác dụng giảm đầy hơi. Các nhà khoa học gọi loại rau này là “người bạn thân thiết của phụ nữ" bởi đặc tính kháng viêm của nó giúp chị em ngăn ngừa ung thư và giảm đau bụng kinh.

Cách chế biến: Rau thì là xào với dầu ôliu, hạt tiêu, hoặc ăn sống cùng salad.

Uống trà xanh mỗi cách rất tốt cho phái đẹp. Ảnh: Idiva.

2. Cải xoăn

Cải xoăn nằm trong top đầu thực phẩm chống ung thư. Nó chứa một lượng lớn hợp chất glucosinolate, khi ăn thường xuyên sẽ giúp estrogen trong cơ thể chuyển hóa hiệu quả hơn, giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Loại rau này cũng chứa nhiều vitamin chống oxy hóa như C, A, K, và các vitamin tốt cho xương, bổ sung máu.

Bạn có thể chế biến món này theo cách sau: Lấy lá cải xoăn xào chung với dầu ôliu, tỏi, hành tây và ớt. Nếu bạn thích dùng như nước uống, hãy làm cho mình một ly sinh tố cải xoăn chung với cần tây, táo, dứa.

3. Trà xanh

Nhiều công trình nghiên cứu quy mô lớn đã chứng minh trà xanh giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và vẻ đẹp của da, tóc. Loại trà này cũng giàu chất chống oxy hóa, chất chống lão hóa và đặc tính kháng viêm mạnh mẽ nhất. Một số tác dụng của trà xanh được ghi nhận như sau:

- Giảm cân: Đây là một trong những lý do chính khiến các siêu mẫu và người nổi tiếng thường thêm trà xanh vào khẩu phần ăn để giữ vóc dáng. Trà xanh giúp cơ thể đốt cháy chất béo chuyển hóa thành năng lượng.

- Thải độc: Trà xanh giúp giải độc tố cho cơ thể. Nó cũng là loại thuốc lợi tiểu và giảm tình trạng phù nề. Tác dụng lợi tiểu của trà xanh đã được tận dụng trong nhiều thế kỷ để giúp cơ thể loại bỏ cặn bã.

- Giữ cơ thể tươi tắn: Trà xanh cũng được biết đến với khả năng khử mùi hơi thở. Hãy thử bào chế kem đánh răng với trà xanh để kiểm tra tác dụng này bằng cách: Rót một chén nước sôi vào 100 g trà xanh, ngâm ít nhất 30 phút. Cho vào đó một muỗng cafe baking soda, rồi dùng hỗn hợp này để đánh răng như bình thường. Các thành phần tự nhiên của trà sẽ hạn chế mùi hôi miệng và giúp ngăn ngừa vi khuẩn mảng bám hình thành trên răng. Hơn nữa, mùi vị của trà rất dễ chịu nếu bạn vô tình nuốt phải.

- Làm giảm căng thẳng: Các thiamine trong trà xanh đã được chứng minh có tác dụng xoa dịu tâm trạng.Việc cần làm duy nhất để bạn cảm thấy bớt căng thẳng là uống 6 tách trà xanh. Trà xanh không có cafein, là một sự thay thế hoàn hảo cho cafe.

- Giúp giảm đau: Epigallocatechin - 3 gallate hay EGCG trong trà xanh có thể giúp giảm đau trong một số bệnh cảnh. Một trong những cách đã được chứng minh để giảm đau viêm khớp là uống một tách trà xanh nóng. Bạn có thể uống 2 lần mỗi ngày để có được hiệu quả tốt nhất.

- Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời: Trà xanh có chứa hỗn hợp các chất chống oxy hóa mạnh gọi là catechins, giúp ngăn chặn tác hại gây ra bởi các gốc tự do. Các gốc tự do có thể hình thành trong da bạn vì nhiều lý do, chẳng hạn tiếp xúc với chất độc. Đặc biệt, nguyên nhân phổ biến nhất làm xuất hiện các gốc tự do trong tế bào da là bức xạ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, gây ra đến 90% dấu hiệu lão hóa sớm. Vì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là yếu tố chính làm da lão hóa, nên các sản phẩm có chiết xuất từ ​​trà xanh có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng, giúp ngăn ngừa lão hóa.

- Nuôi dưỡng da, tóc và cơ bắp: Trong nhiều thập kỷ qua, trà xanh được biết đến là một thực phẩm tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da và tóc. Nghiên cứu khoa học cho thấy trà xanh có nhiều lợi ích khi được sử dụng tươi.

Bạn có thể làm giảm bọng quanh mắt bằng trà xanh bằng cách: Bỏ một túi trà ướt vào tủ lạnh, sau đó lấy ra đặt trên mắt 10-15 phút. Trà xanh chứa nhiều tannin, có tác dụng làm se da và giảm sưng.

Ngoài ra, gội đầu bằng nước trà xanh sẽ tăng cường độ bóng mượt cho mái tóc của bạn. Hãy ngâm túi trà vào nước sôi khoảng 15 phút và để nguội trong vài giờ hoặc qua đêm. Đổ nước trà lên tóc sau khi đã gội sạch và để yên trong mười phút.

4. Bông cải xanh (súp lơ)

Giống như cải xoăn, loại rau này có đặc tính chống ung thư mạnh. Chất phytonutrient và diindolylmethane trong bông cải xanh có tác dụng phá hủy estrogen xấu mà cơ thể bạn hấp thụ từ môi trường (là một yếu tố gây ung thư liên quan đến estrogen).

Bông cải xanh chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, có tác dụng lợi gan, làm sạch cơ thể, lợi tiêu hóa. Loại rau này có thể ăn sống, luộc hoặc hấp cách thủy rồi trộn với dầu ôliu, tỏi và vỏ cam khá ngon.

5. Cà rốt

Cơ thể sẽ chuyển hóa betacarotene trong cà rốt thành vitamin A hỗ trợ chức năng cho tuyến giáp, kiểm soát quá trình trao đổi chất. Loại củ này còn có tác dụng giữ đôi mắt khỏe mạnh, giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ tiền mãn kinh và ung thư buồng trứng hậu mãn kinh. Cà rốt cũng chứa hàm lượng chất xơ cao, là lựa chọn tuyệt vời cho các chị em muốn giảm cân.

Cách chế biến: Cà rốt cắt thành khoanh nhỏ nấu canh hầm xương hoặc ăn sống.

6. Cải xoong

Loại thực phẩm này giàu vitamin K, rất cần thiết cho người bị chứng đông máu, giúp kích thích collagen, sản xuất tế bào xương. Các hợp chất glucosinolate có trong cải xoong cũng giúp ngăn ngừa ung thư.

