Thừa cân có nên uống lá sen giảm béo?

Uống nước lá sen có giúp giảm béo sau sinh? / Gan nhiễm mỡ, không nên uống nước lá sen

Lá sen có tác dụng giảm béo nhưng người dùng nên sử dụng đúng liều lượng, tránh uống nhiều gây buồn ngủ triền miên. Ảnh: Phan Dương.

Trả lời:

Chào bạn,

Cây sen rất quen thuộc với người Việt, mọi bộ phận của nó đều có tác dụng như: hạt sen (liên nhục) dùng cho các món ăn, bài thuốc bổ dưỡng; tâm sen (liên tâm) làm thuốc an thần, ướp trà; ngó sen (liên ngẫu) dùng làm gỏi... Ngay cả lá sen vốn chỉ được biết đến làm lá gói xôi, gói cốm cũng có nhiều công dụng chữa bệnh rất hay.

Lá sen (còn gọi là hà diệp), từ lâu đã được y học cổ truyền dùng làm thuốc chữa bệnh. Nó có công dụng an thần, chống co thắt cơ trơn, chống choáng phản vệ, ức chế loạn nhịp tim. Tác dụng an thần của lá sen mạnh hơn tâm sen, có tác dụng kéo dài giấc ngủ. Nó có thể chữa tiêu chảy, sốt xuất huyết, băng huyết, chảy máu cam, đau mắt, mụn nhọn...

Nhưng trong số này, công dụng được biết đến và ngày càng được áp dụng nhiều là tác dụng giảm béo của lá sen. Nó thường được phối hợp với các vị thuốc như sơn trà, hà thủ ô và thảo quyết minh (hạt muồng) pha như trà. Sử dụng thường xuyên sẽ có tác dụng giảm cholesterol cùng các tác nhân gây béo phì.

Cách dùng: Mỗi ngày hãm từ 10g (lá khô) hoặc 20-30g (lá tươi), đun sôi, uống thay nước hàng ngày. Mỗi đợt dùng chừng 10 ngày. Một năm chỉ nên dùng vài đợt. Ngoài ra để phòng chống béo phì có thể dùng lá sen tươi 1 lá, gạo tẻ 100g, đem nấu cháo, ăn cùng chút đường trắng (cũng có thể gia thêm đậu xanh để tăng sức thanh nhiệt giải độc). Nếu không có lá sen tươi, có thể dùng lá sen khô, nhưng trước khi dùng phải ngâm cho mềm.

Chúc bạn khỏe.

Thạc sĩ lương y Vũ Quốc Trung