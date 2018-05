Thực phẩm giúp tăng chiều cao tối đa

Làm sao giúp con gái phát triển chiều cao / Cách nào giúp trẻ tăng chiều cao nhanh hơn?

Theo Onlymyhealth, một người không thể tăng trưởng chiều cao hơn mức mà bộ gene của họ quy định. Việc hấp thu đủ chất dinh dưỡng và các vitamin cần thiết là điều quan trọng để đạt được chiều cao tối đa mà gene di truyền cho phép.

Cách tốt nhất là đảm bảo một chế độ ăn uống khoa học, cần phải tính toán sao cho khẩu phần ăn trong ngày có đầy đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một số nghiên cứu cho thấy ăn các thực phẩm chỉ chứa một loại vitamin sẽ không giúp bạn phát triển chiều cao hiệu quả. Bạn cần hấp thu các vitamin và khoáng chất khác nhau với một lượng phù hợp để cơ thể phát triển tốt và tăng cường chiều cao tối đa.

1. Vitamin D

Loại vitamin thiết yếu này góp phần làm cho xương chắc khỏe và ổn định bền vững. Sự thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển. Khi một người không nhận được lượng đủ lượng vitamin D theo đúng yêu cầu, xương và răng sẽ dần yếu đi.

Bạn nên nạp cho cơ thể lượng vitamin D cần thiết hàng ngày bằng cách tiếp xúc với một lượng nhỏ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, có thể bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như sữa, cà chua, trái cây họ cam quýt, khoai tây và súp lơ. Như thế sẽ giúp bạn đạt được chiều cao lý tưởng mà gene di truyền cho phép.

Ảnh: News.

2. Vitamin B1

Vitamin B1 cũng giúp thúc đẩy sự tăng trưởng chiều cao của cơ thể, điều hòa quá trình tiêu hóa, duy trì sức khỏe của trái tim và hệ thần, cung cấp lượng máu cần thiết cho các cơ quan, nhờ đó thúc đẩy cơ thể phát triển. Một số thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin B1 là gạo, củ lạc, thịt lợn và đậu nành.

3. Vitamin B2

Vitamin này là một nhân tố của quá trình phát triển, có chức năng hỗ trợ trao đổi chất, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Ngoài ra, vitamin B2 còn làm tăng tốc độ tái tạo máu, cải thiện sinh lực, giúp cơ thể phát triển toàn diện. Vitamin B2 được tìm thấy nhiều trong ngũ cốc, rau xanh, đậu các loại, thịt, trứng, sữa, tim, thận, gan, lách.

4. Vitamin A

Vitamin A (hay retinol) là một loại vitamin giúp thúc đẩy chiều cao. Nó góp phần hình thành xương, làm cho răng chắc khỏe và kích thích tăng trưởng bằng cách sản xuất ra các tế bào mới khi xương phát triển. Bạn có thể bổ sung vitamin A từ sữa, sữa chua, gan, thịt bò, cá hồi và các loại rau xanh.

5. Vitamin F

Vitamin F bao gồm một nhóm các chất béo không bão hòa được gọi là những axit béo thiết yếu (EFAs). Những chất béo này rất cần thiết cho sự tăng trưởng, quá trình sản xuất hormone và duy trì các tế bào. Có hai loại EFAs chính: axit béo omega-3 và axit béo omega-6. Bạn có thể bổ sung các EFAs thông qua chế độ ăn uống hàng ngày với cá hồi, cá trích, cá cơm, cá thu, dầu thực vật tốt cho sức khỏe như dầu ô liu, dầu cây cải dầu, dầu hạt nho, vừng, đậu phộng và các loại đậu.

6. Canxi

Canxi là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương. Chất này hỗ trợ việc tăng trưởng chiều cao trong quá trình lớn lên của một đứa trẻ. Ở người lớn, canxi giúp duy trì sự vững chắc của xương. Bạn có thể bổ sung canxi bằng cách uống sữa và tiêu thụ các sản phẩm khác từ sữa. Thực phẩm giàu canxi bao gồm rau bina, rau cải xoăn và các sản phẩm bổ sung từ đậu nành.

7. Vitamin C

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic làm cho xương và răng chắc khỏe, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của các bộ phận này. Vitamin C rất giàu chất chống oxy hóa, giúp gia tăng khả năng phát triển của cơ thể trong giai đoạn tăng trưởng. Nguồn thực phẩm giàu vitamin C bao gồm cà chua, khoai tây, trái cây họ cam quýt và quả mọng.

Thanh Hiền