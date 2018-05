Thực phẩm tự nhiên giúp bạn ngủ ngon

1. Nước ép anh đào

Một cốc nước ép anh đào vào buổi sáng có tác dụng rất tốt cho giấc ngủ của bạn. Anh đào có chứa lượng lớn chất melatonin, chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ và tuần hoàn năng lượng của cơ thể. Bạn có thể ăn trực tiếp cả quả anh đào, cũng có tác dụng tương tự khi ép lấy nước uống.

2. Khoai lang

Ngoài việc chứa lượng lớn các chất protein, khoai lang còn chứa lượng lớn kali. Chất này có tác dụng thư giãn cơ bắp và giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn. Phần lớn chất dinh dưỡng được tìm thấy trong vỏ khoai lang. Vì vậy để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên ăn cả phần vỏ lẫn phần thịt.

Ảnh: Healthierfoods

3. Chuối

Chuối có lượng lớn thành phần kali tự nhiên và rất giàu vitamin B6. Đây là loại vitamin tự nhiên quan trọng nhất trong việc sản xuất ra melatonin. Do đó, ăn chuối sẽ giúp cơ thể tăng lượng melatonin, tránh được tình trạng mất ngủ mãn tính.

4. Cải xoăn

Nhiều người quan niệm chỉ trong sữa mới có chất canxi nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cải xoăn và một số rau xanh như rau cải, rau bina... chứa lượng rất lớn canxi. Một nghiên cứu khoa học gần đây cho biết những người thiếu ngủ là do thiếu canxi. Do đó, ăn nhiều lá rau xanh mỗi ngày là sự lựa chọn tuyệt vời và an toàn để tăng độ canxi trong cơ thể bạn.

5. Đậu tương Edamame

Đây là loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực châu Á, bạn cũng có thể tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa Mỹ. Edamame là loại đậu tương có thể ăn luôn hoặc bảo quản trong tủ lạnh. Đậu tương là nguồn tuyệt vời cung cấp rất nhiều chất cần thiết như carbohydrate, protein, chất xơ và nhiều vitamin.

Một nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra rằng đậu tương có thể làm giảm bớt các triệu chứng mất ngủ ở thời kỳ mãn kinh. Nó còn chứa các thành phần tự nhiên như estrogen, giúp ngăn ngừa cơn nóng bừng vào ban đêm có thể phá vỡ giấc ngủ của bạn. Bạn có thể ăn nhẹ đậu trước khi đi ngủ, ăn sống, trộn với dầu ôliu hoặc rắc muối lên trên.

Ảnh: Healthierfoods

6. Hoa cúc

Hoa cúc là loại thảo dược tự nhiên được sử dụng nhiều năm để điều trị các vấn đề từ suy dạ dày đến thiếu ngủ. Trà hoa cúc giúp làm dịu và thư giãn cơ thể.

7. Cây nữ lang

Đây là loại thảo dược thường được dùng như chất kích thích ăn uống. Hàng nghìn năm trước, những người dân định cư đầu tiên đã sử dụng cây nữ lang để điều trị chứng căng thẳng và mất ngủ. Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh các loại thảo dược chữa trị thành công hoàn hảo chứng mất ngủ, nhưng nhiều người thiếu ngủ vẫn thường xuyên dùng cây nữ lang hàng ngày. Để cẩn thận hơn, bạn có thể đến bác sĩ trước khi có ý định sử dụng loại thảo dược mới.

8. Melatonin

Melatonin là yếu tố quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Khi cơ thể thiếu melatonin, bạn có thể bị mất ngủ và thiếu năng lượng. Khi mua thực phẩm bổ sung melatonin, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tuệ Minh