Tiêm ngừa mũi 3 trong 1 có cần xét nghiệm máu trước?

Ngoài ra, hôm trước tôi định tiêm chủng, bác sĩ hỏi có em bé chưa? Tôi không biết chắc nên chưa chích. Bác sĩ đó cũng không yêu cầu đi xét nghiệm xem cơ thể đã có kháng thể hay chưa. Tôi không hiểu tại sao - (Phương Yên).

Đầu tiên tôi xin giới thiệu sơ về loại văcxin mà bạn đang muốn tiêm phòng. Thuốc chủng ngừa MMR (Measles, Mumps, Rubella) bảo vệ chống sởi, quai bị và sốt phát ban Rubella. Thuốc chủng ngừa MMR được chủng cho trẻ em thành một loạt gồm 2 liều hay mũi tiêm. Liều thứ nhất được chủng lúc trẻ được 12 tháng. Bắt đầu từ ngày 1/1/2012, liều thuốc chủng thứ nhì sẽ được dời lại từ 18 tháng đến khi trẻ được 4 đến 6 tuổi. Trẻ em đã được chủng 2 liều MMR không cần liều thứ 3.

Ngoài ra, các đối tượng khác cần chích ngừa văcxin này gồm:

- Phụ nữ trong tuổi mang thai và chưa miễn nhiễm đối với Rubella.

- Trẻ lớn và người lớn chưa chủng ngừa hoặc không có bằng chứng miễn nhiễm đối với bệnh sởi, quai bị và Rubella.

Các trường hợp không nên chích ngừa văcxin này gồm:

- Phụ nữ đang mang thai.

- Từng bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chủng ngừa sởi, quai bị, hoặc Rubella trước đây, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chủng gồm cả gelatin hoặc neomycin, hoặc với latex.

- Bị suy yếu hệ thống miễn dịch vì bệnh, một chứng rối loạn di truyền hoặc do điều trị y khoa bằng thuốc ức chế miễn dịch.

- Bị giảm tiểu cầu hay rối loạn đông máu sau khi đã chủng một liều văcxin này trước đây.

- Được truyền máu hoặc được truyền các sản phẩm khác của máu trong 12 tháng qua.

Quay lại câu hỏi của bạn, việc bác sĩ hỏi về tình trạng có thai là hoàn toàn cần thiết, bạn cũng nên lưu ý kiểm tra tình trạng có thai trước khi quyết định chích ngừa.

Chích ngừa văcxin 3 trong 1, về cơ bản, không cần thiết phải làm xét nghiệm xem đã có miễn dịch hay chưa, mà chủ yếu khai thác qua tiền sử từng mắc bệnh này trước đây.

Một điều cần lưu ý nữa, là phản ứng phụ có thể xảy ra khi tiêm ngừa văcxin này.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm đau nhức, tấy đỏ và sưng tại chỗ tiêm chủng. Có thể bị sốt nhẹ, da nổi đỏ trông giống như sởi và sưng hạch ở má hoặc cổ khoảng 7 đến 12 ngày sau khi chủng. Thiếu niên và phụ nữ trưởng thành có thể bị đau khớp tạm thời.

Tuy hiếm xảy ra, các phản ứng nghiêm trọng hơn có thể là bị giật kinh do sốt gây ra (khoảng 1 trên 3.000 trường hợp), bị giảm tạm thời loại tế bào máu giúp kiểm soát chảy máu (khoảng 1 người trong 30.000 người) và viêm não (khoảng 1 người trong 1 triệu người).

Nhìn chung loại thuốc chủng này rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với bị bệnh sởi, quai bị, hoặc Rubella. Ví dụ như tỷ lệ viêm não vì sởi là khoảng 1 trong 1.000 người, cao hơn nhiều so với thuốc chủng.

Lưu ý, sau khi tiêm chủng nên ở lại cơ sở y tế khoảng 15 phút để phòng nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng, thậm chí sốc đe dọa đến mạng sống (tuy rất hiếm khi xảy ra, khoảng 1 người trên 1 triệu người tiêm chủng). Các triệu chứng có thể gồm phát ban, khó thở, sưng cổ họng, lưỡi, hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời nơi chủng ngừa, bạn cần lập tức gọi cấp cứu hay đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

BS Nguyễn Tấn Thủ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới