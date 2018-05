Trẻ bị u nguyên bào võng mạc

Kiểm tra mắt phát hiện u não / Bé gái bị u lồi mắt chết dần vì không có tiền điều trị

Mắt trái cháu được kết luận bình thường, hẹn 6 tháng sau thăm khám lại. Tuy vậy, do nguy cơ phát sinh khối u bên mắt còn lại chưa được loại trừ nên tôi luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Tôi xin hỏi có cách nào xác định được nguyên nhân cháu bị u (do di truyền hay do các yếu tố ngoại sinh), và nơi nào điều trị khối u mới phát sinh (nếu có) - ở cả trong nước và thế giới hiệu quả nhất, bảo vệ được sinh mạng cháu cũng như bảo tồn tốt thị lực hữu ích. (Thủy)

Trả lời:

Bạn nên cho bé khám định kỳ sau mổ 6 tháng một lần. Cứ 1 năm phải chụp cộng hưởng từ một lần cho đến khi bé được 5 tuổi.

Thể bệnh bị cả hai mắt là thể nặng nhưng hiếm gặp. Trong thể bệnh này người ta tìm được gene gây bệnh trên nhiễm sắc thể sau đột biến kép.

Bạn có thể cho cháu đến labo di truyền và sinh vật học phân tử của Bệnh viện Nhi Trung ương để xét nghiệm máu tìm xem có gene này không. Nếu có thì nên theo dõi chặt chẽ mắt thứ hai.

Bác sĩ Hoàng Cương

Phòng Quản lý Khoa hoc và Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương