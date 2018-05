Từ bỏ thuốc lá để phòng bệnh ung thư

Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con nguời đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu trong những thập kỷ qua. Thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 30% loại ung thư nói chung và riêng. Đối với ung thư phổi, thuốc lá là căn nguyên gây tử vong của trên 90% trường hợp.

Trong khói thuốc lá có trên 40 chất gây ung thư, đặc biệt là tác nhân thơm có vòng đóng như Benzopyrene. Tỷ lệ tử vong do ung thư của những người hút thuốc cao gấp 2 lần người không hút thuốc. Những người nghiện thuốc nặng có tỷ lệ chết vì ung thư gấp bốn lần so với người bình thường. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh mối liên quan giữa thuốc lá và một số loại ung thư.

Ung thư phổi

Theo một nghiên cứu năm 2004, chỉ tính riêng tại quần thể dân cư ở Hà nội, ung thư phổi là bệnh ung thư đứng đầu ở nam giới với tỷ lệ mắc là 21,2 người trên 100.000 dân và đứng thứ 3 ở nữ giới với tỷ lệ mắc là 8 người trên 100.000 dân. Hút thuốc lá có sự liên quan mật thiết với nguy cơ mắc và tử vong do ung thư phổi.

Trong vòng hơn 60 năm qua, tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư phổi tăng nhanh so với các ung thư khác. Mức độ nguy cơ sẽ tăng lên cùng với số năm hút thuốc lá, số lượng thuốc lá tiêu thụ hằng ngày. Lứa tuổi bắt đầu hút thuốc càng sớm thì càng có nguy cơ cao bị ung thư phổi, thời gian hút thuốc càng dài thì tác hại càng lớn. Mức độ rủi ro tuỳ theo loại tế bào ung thư. Nguy cơ bị ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn ở người hút thuộc tăng từ 5 lần đến 20 lần, nguy cơ bị ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô tế bào lớn tăng 2-5 lần so với những người không hút thuốc.

Tác hại của thuốc lá không chỉ đối với những người trực tiếp hút mà còn đối với những người sống trong môi trường có khói thuốc. Các nhà khoa học nhận thấy, những người không hút thuốc mà kết hôn với người hút thuốc , tỷ lệ chết vì ung thư phổi cao hơn 20% so với người kết hôn với người không hút thuốc lá. Tỷ lệ chết vì ung thư phổi cũng tăng lên cùng với số lượng thuốc được hút bởi người vợ hoặc người chồng. Trong các bệnh nhân ung thư phổi, tỷ lệ sống sót sau 5 năm dưới 15%. Tỷ lệ chết do ung thư phổi ở nam giới có hút thuốc cao gấp 22 lần so với nam giới không hút thuốc, còn ở nữ giới cao gấp 12 lần.

Ung thư khoang miệng

Trong đời sống hằng ngày, những người nghiện rượu thường kèm theo nghiện thuốc lá, hai yếu tố này là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư vùng đầu mặt cổ, đồng thời tác dụng hiệp đồng với nhau làm tăng khả năng bị ung thư. Hút thuốc là căn nguyên chủ yếu của các bệnh thuộc khoang miệng như ung thư lưỡi, ung thư lợi hàm, khẩu cái cứng, khẩu cái mềm, amidal… Những người nam giới hút thuốc có nguy cơ ung thư ở vùng khoang miệng cao gấp 27 lần so với nam giới không hút thuốc.

Ung thư thực quản

Đối với những người hút thuốc thì nguy cơ bị ung thư thực quản cao gấp 8-10 lần so với những người không hút thuốc.Tuy nhiên, những người hút thuốc và uống rượu đồng thời thì nguy cơ bị ung thư thực quản sẽ tăng lên khoảng 25-50%.

Ung thư thanh quản

Hút thuốc lá gây nên 80% trong tổng số các trường hợp ung thư thanh quản. Nguy cơ bị ung thư thanh quản ở những người hút thuốc cao hơn 12 lần so với những người không hút thuốc.

Ung thư thận và bàng quang

Người ta nhận thấy nguy cơ mắc ung thư thận và ung thư bàng quang tăng lên ở quần thể dân cư có thói quen hút thuốc. Trong tổng số các trường hợp tử vong vì ung thư bàng quang, ước tính có khoảng 40-70% là do hút thuốc lá.

Ung thư bộ phận sinh dục

- Ung thư âm hộ: Những phụ nữ hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư âm hộ cao gấp 2 lần so với phụ nữ không hút thuốc.

- Ung thư cổ tử cung: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy khả năng tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở những phụ nữ hút thuốc lá.

- Ung thư dương vật: Ung thư dương vật ngày càng có xu hướng gia tăng ở nam giới hút thuốc.

Ung thư hậu môn và đại trực tràng

Các bằng chứng mới đây đã phát hiện hút thuốc lá có nguy cơ làm tăng ung thư hậu môn và ung thư trực tràng.

Ung thư tuyến tuỵ

Tuyến tuỵ là cơ quan dễ bị ung thư bởi vì khói thuốc khi vào cơ thể tới tuyến tuỵ qua máu và túi mật. Ước tính thuốc lá là nguyên nhân của 30% tổng số các trường hợp ung thư tụy.

Như vậy, thuốc lá là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh khác nhau trong đó có ung thư. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn mà còn ảnh hưởng tới người thân trong gia đình và ngay cả con cái bạn. Từ bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ là điều gì có ích cho bản thân bạn và gia đình.

Ngọc Bích