Tư vấn miễn phí sẹo và di chứng bỏng

Sẹo do di chứng bỏng, chấn thương đặc biệt ở các vùng vận động thường gây ảnh hưởng đến chức năng vận động, khó khăn cho lao động, sinh hoạt của bệnh nhân, ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Do vậy việc điều trị sẹo do di chứng bỏng và chấn thương nhằm phục hồi chức năng vận động và trả lại tính thẩm mỹ, giúp bệnh nhân hoà nhập với cộng đồng.

Để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân bị sẹo do di chứng bỏng, chấn thương, đơn vị phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Bình Dân tổ chức đợt khám và tư vấn miễn phí “Sẹo do di chứng bỏng và chấn thương” từ ngày 24/2 đến 7/3.

Thông tin liên hệ: Phòng tư vấn Phẫu thuật Tạo hình, Lầu 5, Khu điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Bình Dân, 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, quận 10, TP HCM. Điện thoại: 0902727138 hoặc 0948888872.

Lê Phương