Tư vấn viêm gan miễn phí tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương

Nhiều người mang virus viêm gan mà không biết

Virus viêm gan có thể gây bệnh viêm gan cấp tính và mạn tính, dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại bệnh viện, có trên 20.000 bệnh nhân đến lĩnh thuốc hàng tháng.

Nhằm giúp nâng cao kiến thức cho người bệnh, ngày 3/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chính thức đưa hoạt động phòng tư vấn viêm gan miễn phí. Đây là phòng tư vấn viêm gan thứ hai tại Việt Nam, sau phòng tư vấn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Chủ động đi khám và thực hiện các xét nghiệm tầm soát bệnh là biện pháp tốt nhất để phát hiện sớm và điều trị bệnh viêm gan virus hiệu quả.

Tư vấn miễn phí bệnh viêm gan. Ảnh: Hà An.

Bệnh viêm gan virus là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của các bệnh nhiễm trùng trên thế giới, với hậu quả xơ gan và ung thư gan. Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành cao của virus, đặc biệt là virus viêm gan B và C.

Theo tiến sĩ Kính, ước tính 10-15% dân số Việt mang virus viêm gan B; 4-5% mang virus viêm gan C. Điều đó cho thấy nhu cầu tiếp cận với điều trị của người dân rất lớn. Hiện Việt Nam đã triển khai tiêm vắcxin phòng viêm gan B. Nhờ thế, tỷ lệ mang virus này ở trẻ dưới 10 tuổi đã đạt tỷ lệ dưới 2%. Tuy nhiên viêm gan C thực sự là một thách thức lớn, khi chưa có vắcxin, điều trị hết sức tốn kém.

Các loại virus viêm gan A, B, C, D và E có thể gây bệnh viêm gan cấp tính và mạn tính, dẫn đến xơ gan và ung thư gan, đặc biệt là viêm gan B và C. Đây là 2 tác nhân được giới chuyên môn xem là “sát thủ thầm lặng”. Lý do vì hầu hết người bị nhiễm 2 loại virus này không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Chỉ khi bệnh bùng phát hoặc gây biến chứng xơ gan, ung thư gan mới biết - thời gian này có thể kéo dài tới vài chục năm. Việc này dẫn đến khó khăn trong công tác điều trị cùng với nguy cơ tử vong cao. Thực tế, bệnh nhân thường thiếu hiểu biết về bệnh và không có sự phối hợp điều trị đúng đắn.

Phương Trang