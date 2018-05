Tử vong do bệnh không lây tăng nhanh

Các bệnh có thể ngừa được bằng văcxin tại Việt Nam / Tim mạch, kẻ giết người số 1

Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm đang chiếm đến hơn 67% các ca tử vong, trong đó bệnh liên quan tới tim mạch là nguyên nhân hàng đầu, gấp ba lần so với bệnh truyền nhiễm và bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Sự gia tăng về các bệnh không lây nhiễm đã làm gia tăng gánh nặng cho ngành y tế, góp phần dẫn đến sự quá tải bệnh viện tại Việt Nam. Ảnh minh họa: H.N.

Trong cuộc hội thảo bàn tròn vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/4, tiến sĩ Hà Anh Đức, Viện Dân số, sức khỏe và phát triển cho biết, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh không lây nhiễm đang tăng cao trong vòng hai thập kỷ qua và trở thành gánh nặng tài chính, bệnh tật cho toàn xã hội.

Các bệnh về rối loạn tâm thần như trầm cảm và tâm thần phân liệt, và các bệnh tim mạch như đột quỵ và đau tim, mỗi loại chiếm 18% gánh nặng bệnh tật. Các bệnh hô hấp mãn tính, ung thư gan và đau tim là nguyên nhân của từ 23.000 đến 29.000 ca tử vong, tương ứng 15% số ca tử vong mỗi năm.

Tỷ lệ mắc đái tháo đường đã tăng gấp 3 lần trong hai thập kỷ qua, và số ca ung thư được chẩn đoán mỗi năm tăng 50% trong vòng chưa tới 10 năm. Tỷ lệ tăng huyết áp đã tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy 20 năm.

Dự báo đến năm 2020, nếu không phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời, các bệnh không lây nhiễm sẽ trở thành nguyên nhân chính gây nên tàn tật trên phạm vi toàn thế giới.

Các chuyên gia cho biết, các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam có thể được kiểm soát bằng việc thay đổi lối sống phù hợp, giảm người mắc các chứng béo phì, cao huyết áp và người có lượng cholesterol cao trong máu.

Lê Phương