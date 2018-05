Bài kiểm tra giúp dự đoán tuổi thọ / Người có mục đích sống lâu hơn

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 6 năm. Tuổi thọ cao nhất là nam ở Iceland với 81 tuổi và nơi có tuổi thọ phụ nữ cao nhất là Nhật Bản với 87 tuổi.

Theo thống kê mới nhất của WHO, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 6 năm. Ảnh: express.co.uk

Sau Iceland, tuổi thọ cao nhất nam đã được tìm thấy ở Thụy Sĩ, Australia, Israel và Singapore với 80 tuổi. Các tuổi thọ nữ cao nhất tiếp theo Nhật Bản là Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Singapore và Italy với 80 tuổi.

Tại Anh, tuổi thọ trung bình cho một bé trai sinh ra trong năm 2012 là 79 và cho bé gái là 83. Ở Mỹ, một bé trai sinh ra trong năm 2012 có thể sống đến 76 và một bé gái có thể đạt được tuổi thọ 81.

Số tuổi thọ trung bình có sự chênh lệch đáng kể giữa các nước thu nhập cao và thu nhập thấp. Tuổi thọ trung bình của nam giới tại các nước thu nhập cao là 76, trong khi con số này ở quốc gia thu nhập thấp là 60. Một bé gái sinh năm 2012 ở một quốc gia thu nhập cao có tuổi thọ trung bình là 82, và ở quốc gia thu nhập thấp chỉ là 63.

"Ở các nước có thu nhập cao, phần lớn đạt được trong tuổi thọ cao là do thành công trong việc giải quyết các bệnh không lây như bệnh tim và tiểu đường", Tiến sĩ Ties Boerma, Vụ trưởng Vụ Thống kê y tế WHO cho biết.

Theo bản báo cáo thống kê của WHO, các nước có thu nhập thấp đã cho thấy sự tiến bộ lớn khi mà trong khoảng thời gian từ 1900 đến 2012, tuổi thọ trung bình tăng thêm 9 năm. Một trong những lý do mà tuổi thọ đã tăng lên ở các nước này là tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm đáng kể. Tuổi thọ của nữ ở các nước thu nhập thấp vẫn chưa cao được cho là do tỷ lệ lớn tử vong khi sinh.

Các số liệu của WHO cũng tiết lộ rằng ba nguyên nhân hàng đầu của tử vong hiện nay là do bệnh tim mạch, bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới và đột quỵ.

