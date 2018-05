Ù tai, đau lưng có phải bệnh thận hư

Phòng tránh suy thận / Cẩn trọng bệnh thận ứ nước khi tức mỏi hông

Trả lời:

Dù ở tuổi 36 thì các biểu hiện như tóc bạc sớm, ù tai, đau lưng, mỏi gối cũng khá thường gặp. Chúng thường không đặc hiệu cho một bệnh nào. Tóc bạc sớm có thể do nhiều nguyên nhân như di truyền, môi trường, bệnh toàn thân, bệnh tại chỗ... Bạn nên tư vấn chuyên khoa da liễu. Ù tai có thể do bệnh mạch máu, cơ xương, tai..., bạn nên khám tai mũi họng trước. Đau lưng, mỏi gối nếu kéo dài thường do cơ, xương, khớp, thần kinh... Bạn nên khám cơ xương khớp.

Còn bệnh thận hư bạn hỏi thì y học có 2 thể:

1. Hội chứng thận hư: Thường do bệnh viêm cầu thận. Hội chứng gồm tiểu ra nhiều chất đạm, khiến đạm trong máu thấp, lipid (mỡ) trong máu cao, phù.

2. Thận suy: Thận bị tổn thương, giảm khả năng loại chất độc do chuyển hóa ra khỏi cơ thể.

Nếu quan tâm đến sức khỏe, bạn nên đến kiểm tra sức khỏe tổng quát tại một phòng khám đa khoa, làm các xét nghiệm cơ bản.

Chúc bạn sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đức Khoan

Khoa Tiết niệu BV Quốc tế Thành Đô