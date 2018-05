Ung thư sacoma mỡ, cách điều trị và chăm sóc

Sưng chân sau khi xạ trị sarcoma / Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Bố tôi đã hoàn thành ca mổ và đang phục hồi sức khỏe. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên về cách điều trị và chế độ ăn uống cho bố tôi. Liệu ung thư đó có chữa được không? Xin chân thành cám ơn! (Minh Đức)

Ảnh: etsystatic

Chào bạn, trước hết xin chia sẻ một phần lo lắng với gia đình bạn.

Ung thư sarcoma mỡ thì bệnh nhân vẫn có thể hy vọng chữa khỏi nếu được chẩn đoán và phát hiện ở giai đoạn sớm. Trong điều trị căn bệnh này, bố bạn được chỉ định phẫu thuật là rất quan trọng vì qua đó các bác sĩ sẽ loại bỏ các mô mỡ ung thư. Thông thường, kết hợp sau phẫu thuật bác sĩ sẽ chỉ định cho bố bạn thử tế bào học để có liệu trình điều trị hóa trị thích hợp. Bạn cần lưu ý là xạ trị và hóa trị chỉ bổ trợ trong việc điều trị căn bệnh này.

Về chế độ dinh dưỡng, bản thân bệnh ung thư và các phương pháp điều trị ung thư thường có những ảnh hưởng không tốt đến dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư. Ví dụ như biếng ăn, thay đổi khẩu vị, khô miệng, buồn nôn, tiêu chảy... Do đó, suy dinh dưỡng là tình trạng thường gặp nhất ở các bệnh nhân ung thư. Chế độ ăn uống đúng đắn trước, trong và sau khi điều trị có thể giúp bệnh nhân được tăng cường dinh dưỡng, hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn do căn bệnh ung thư hay do tác dụng phụ của các phương pháp điều trị ung thư gây ra, góp phần quan trọng trong việc điều trị căn bệnh.

Dưới đây là một số lời khuyên căn bản bạn có thể tham khảo:

- Ăn ít, ăn từng chút và chia thành nhiều bữa (5-6 lần), ăn chậm và nhai thật kỹ.

- Tránh ăn quá ngọt, quá béo, tránh những món chiên xào.

- Nên lựa những thức ăn dễ tiêu, thức ăn ở nhiệt độ hơi lạnh sẽ dễ tiêu hóa so với thức ăn quá nóng.

- Không nên nằm ngay sau khi ăn ít nhất 2 giờ, và nếu nôn xảy ra vào buổi sáng thì nên cố gắng ăn thức ăn khô (đối với hóa trị). Bệnh nhân có triệu chứng đau họng thì không cần cố gắng. Khác với xạ trị, bệnh nhân nên sử dụng những thức ăn dạng lỏng.

- Trước khi hóa trị/ xạ trị vài giờ thì chỉ nên ăn nhẹ.

- Uống nước cách bữa ăn ít nhất là 1 giờ, uống ít, từng chút một, không có đường nhưng có thể dùng nước ép trái cây. Không nên vừa ăn vừa uống.

- Nếu bệnh nhân thường xuyên có cảm giác buồn nôn, có thể ngậm một viên thuốc có vị bạc hà hoặc một viên đường nhỏ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng Trung tâm Ung bướu - Y học hạt nhân, BV Nhân dân 115