Vì sao ngủ trong ôtô dễ chết người

Nhiều người có thói quen ngủ trưa hoặc tranh thủ đánh giấc ngắn trong ôtô. Theo Gulfnews, Tổng cục An ninh Hình sự Công an Dubai khuyến cáo đây là thói quen vô cùng nguy hiểm. Khí carbon monoxide (CO) tích tụ trong xe có thể khiến bạn ngạt thở chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Tiến sĩ Babu Shershad, Trung tâm Y tế đầu tiên ở Dubai cho biết, khi đóng cửa ôtô để ngủ bên trong, mức oxy (O2) bên trong xe sẽ giảm. Ngược lại, sự tích tụ khí carbon monoxide (CO) do rò rỉ khí thải sẽ tăng lên. Đây là một khí rất độc với máu. Gia tăng nồng độ CO trong xe sẽ làm giảm lượng O2 đi vào máu, dẫn đến cơ thể bị sốc hoặc có thể đột ngột tử vong.

Ngủ trong không gian kín làm cơ thể giảm mức độ oxy, nguy cơ cao dẫn đến ngạt thở. Ảnh: Cheap Car Insurance

“Ngay cả trường hợp chiếc xe ôtô trang bị hệ thống lưu thông khí (AC) hoạt động tốt, con người ngủ trong không gian khép kín vẫn có thể bị nguy hiểm”, tiến sĩ Shershad nhấn mạnh. "Thở trong một không gian kín kể cả khi không khí lưu thông vào ra xe là không đủ. Không khí có khả năng bị mắc kẹt trong quá trình lưu thông, làm tăng mức độ carbon monoxide và giảm mức độ oxy". Tùy từng tính năng cơ học của xe mà lượng khí thải CO sẽ khác nhau, làm người ngủ trong xe ngạt thở nhanh hoặc chậm.

Quan niệm sai lầm phổ biến của nhiều người là mở cửa sổ xe để thông gió khi ngủ. Tiến sĩ Shershad cho biết: "Ngay cả khi mở cửa sổ, CO vẫn tích tụ ở mức thấp hơn làm giảm lượng oxy trong máu, khiến người trong xe mất chất lỏng và nước cơ thể sau một thời gian". Sự mất nước của cơ thể giống như một miếng vải ướt bị khô khi để trong xe hơi.

Nhiều người thắc mắc, khác biệt nào giữa việc lái ôtô hàng giờ khi xe đóng kín cửa và khi con người ngủ trong xe?

Tiến sĩ Shershad cho biết, khi lái xe trong thời gian dài, bạn nhận thức được nhiệt độ trong xe cũng như bất kỳ rò rỉ khí nào có thể xảy ra để điều hòa cơ thể. Mọi người sẽ có xu hướng tìm đến cửa sổ nếu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt hoặc cần bầu không khí trong lành. Ngược lại, ngủ bên trong xe hơi, bạn không thể nhận thức được nhiệt độ, do đó cơ thể dễ bị tích tụ nhiệt và khí CO.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người tránh ngủ trong xe hơi, trừ khi trường hợp khẩn cấp. Zubair Sharif, cố vấn dịch vụ tại nhà để xe Max, khuyên mọi người nên kiểm tra tính năng điều hòa không khí (AC) của xe sau mỗi 6 tháng. AC bị rò rỉ sẽ không làm mát đúng cách hoặc mất thời gian lâu hơn để bắt đầu làm mát. Tình trạng này cảnh báo nguy cơ hệ thống làm mát sẽ bắt đầu hoặc dừng lại một cách ngẫu nhiên, làm cho nhiệt độ tăng đột biến gấp hai hoặc ba lần nhiệt độ môi trường xung quanh, nguy hại cho sức khỏe.

Thúy Quỳnh