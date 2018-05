Viêm gan B điều trị như thế nào?

Lưu ý cho người viêm gan siêu vi B / Có nên hiến gan cứu bạn nhiễm virus viêm gan B?

Trả lời:

Chào bạn,

Với kết quả xét nghiệm như trên, chỉ mới có thể nói rằng bạn bị nhiễm siêu vi viêm gan B (gọi tắt là siêu vi B). Đến nay, người ta đã biết ít nhất 6 siêu vi gây bệnh viêm gan, đặt tên A, B, C, D, E, G. Thường gặp nhất ở nước ta hiện nay là viêm gan do siêu vi B và C.

Siêu vi B sau khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ đến gan và qua một thời gian mới làm tổn thương tế bào gan gây ra bệnh viêm gan siêu vi B. Thời gian đó ngắn hay dài tùy vào sự đáp ứng miễn dịch bảo vệ của cơ thể người đối với siêu vi. Trong giai đoạn này, gan chưa bị tổn thương và dùng thuốc điều trị cũng không giúp ích cho việc kiểm soát hay thải trừ siêu vi bằng chính đáp ứng bảo vệ đang có của cơ thể.

Có những trường hợp đáp ứng bảo vệ đó ổn định, bền vững, kéo dài nên người nhiễm siêu vi vẫn không phát bệnh và có thể “chung sống hòa bình” với siêu vi B suốt đời. Vì vậy, những trường hợp nhiễm siêu vi B nhưng gan chưa bị viêm thì chỉ theo dõi thôi chứ chưa điều trị thuốc kháng siêu vi đặc hiệu.

Vấn đề hiện nay của bạn là phải xác định rõ siêu vi B đã làm cho gan tổn thương hay chưa. Nếu có thì mới tính đến việc điều trị, còn ngược lại sẽ tiếp tục theo dõi. Để làm rõ điều này, bạn nên đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa viêm gan. Sau khi thăm khám và dựa vào kết quả các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán và quyết định liệu pháp điều trị hay tiếp tục theo dõi phù hợp với tình trạng của bạn.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM