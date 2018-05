Viêm gan C lây như thế nào?

Trả lời:

Bệnh viêm gan do virus viêm gan C (HCV) lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu người bệnh. Cụ thể như dùng kim chung để tiêm chích, nhận máu - sản phẩm từ máu, hoặc các bộ phận cơ thể từ một người cho nhiễm HCV. Virus cũng có lây do chạy thận nhân tạo dài ngày, dùng chung trang thiết bị y khoa bị nhiễm máu của người bệnh chưa được xử lý vô trùng.

Trẻ cũng có nguy cơ bị lây nếu mẹ bị viêm gan C vào thời điểm sinh. Quan hệ tình dục với người nhiễm HCV, dùng chung dao cạo, bàn chải răng có dính máu của người bệnh cũng là nguyên nhân lây bệnh. Lưu ý, bệnh không lây qua không khí hay qua đường ăn uống như một số người vẫn thường nghĩ.

Người bệnh cần phòng ngừa cho những người thân bằng cách dùng riêng những vật dụng cá nhân có thể dính máu như đồ cắt móng tay, dao lam, bàn chải đánh răng, không cho máu trực tiếp cho người khác. Ngoài ra, những người trong gia đình cũng nên đi xét nghiệm kiểm tra xem có bị nhiễm siêu vi C không.

Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh

Giám đốc Y khoa Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Sài Gòn