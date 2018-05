Xơ gan giai đoạn đầu thường không có triệu chứng

Các triệu chứng cụ thể của bệnh nhân xơ gan nặng bao gồm chướng bụng, vàng da (nước tiểu sẫm màu), xuất huyết (trong phân và bầm tím trên da), buồn ngủ, lẫn lộn và nhiễm trùng. Một biến chứng quan trọng của bệnh là ung thư phát triển trong gan. Ung thư gan phát triển âm thầm và khi phát hiện các triệu chứng chỉ trong giai đoạn cuối và cơ hội chữa khỏi bệnh rất mong manh.

Để phòng tránh xơ gan, bạn phải hạn chế rượu bia tối đa. Theo đó mức tiêu thụ đối với người khỏe mạnh là dưới hoặc bằng 7 đơn vị mỗi tuần cho phụ nữ và dưới hoặc bằng 14 đơn vị mỗi tuần cho nam giới. Phát hiện sớm và phòng tránh xơ gan tốt hơn tìm phương pháp điều trị khi xơ gan đã tấn công vào gan. Bệnh nhân cần liên hệ với bác sĩ để biết cách kiểm tra sức khỏe gan của mình. Việc kiểm tra sức khỏe gan thường được đánh giá qua xét nghiệm máu. Nếu bạn sống trong khu vực dễ truyền nhiễm, hoặc tiếp nhận máu, sinh hoạt tình dục không lành mạnh, hoặc người thân bị nhiễm viêm gan B hoặc C thì bạn cũng cần kiểm tra chuyên sâu hơn. Nếu bệnh nhân quan tâm đến ung thư gan hoặc xơ gan, bệnh nhân có thể cân nhắc chụp cắt lớp CT hoặc cộng hưởng từ.

Hiện nay có hai loại thuốc viên chống virus để điều trị viêm gan B là Baraclude (Entecavir) và Viread (tenofovir). Mặc dù thuốc không thể diệt trừ vĩnh viễn virus từ cơ thể của bạn, nhưng thuốc có hiệu quả trong việc kiểm soát virus sinh sôi nảy nở và gây thiệt hại cho gan. Nhiều bằng chứng cho thấy liệu pháp chống virus làm giảm nguy cơ ung thư gan và thậm chí đảo ngược sự tiến triển của bệnh xơ gan. Thuốc điều trị viêm gan B hấp thụ tốt với rủi ro tác dụng phụ thấp nhất. Tuy nhiên không phải tất cả bệnh nhân sẽ được điều trị chống virus khi chẩn đoán viêm gan B. Khi được chuẩn đoán viêm gan, bệnh nhân cần thăm khám cùng bác sĩ chuyên khoa để xác định khi nào bắt đầu điều trị và trong bao lâu.

Bên cạnh đó, để điều trị viêm gan C, các bệnh nhân nên tìm bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và phác đồ điều trị. Các tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhận thuộc các kiểu gen (tiểu loại) nhiễm viêm gan C đã được tiêm pegylated interferon và uống thuốc ribavirin trong một thời gian từ 12-48 tuần, với mục đích loại trừ virus ra khỏi cơ thể (chữa bệnh). Viêm gan C Genotype 1 là phổ biến ở những bệnh nhân trong khu vực và điều trị bằng pegylated interferon và ribavirin có tỷ lệ khỏi bệnh khoảng 40-50%. Một loại thuốc chống virus thứ ba,Victrelis (Boceprevir) kết hợp với pegylated interferon và ribavirin, bây giờ đã có riêng cho genotype 1. Với liệu pháp bổ sung mới (gọi là liệu pháp ba), tỷ lệ thành công để chữa bệnh là khoảng 65-70% trong một thời gian ngắn điều trị nếu bệnh nhân đáp ứng tốt.

Raffles là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Singapore và Đông Nam Á. Bệnh viện có hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.

Các bệnh nhân Việt Nam khi đến bệnh viện Raffles sẽ nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong suốt quá trình từ việc nhận tư vấn từ xa của bác sĩ, đặt lịch hẹn, sắp xếp chuyến đi, nơi ở, gia hạn visa, và hỗ trợ dịch thuật khi gặp bác sĩ.

Bác sĩ Kelvia Thia của Raffles là chuyên gia tiêu hóa. Ông tốt nghiệp tại trường NUS năm 1998 và có tên trong danh sách Dean ở kỳ thi MBBS cuối cùng của mình. Ông đạt chứng chỉ MRCP năm 2003 và tiếp tục được đào tạo chuyên sâu về tiêu hóa và gan tại bệnh viện SGH.

Bác sĩ Kelvin Thia từng tham vấn tại khoa tiêu hóa và gan bệnh viện SGH. Ông là Giám đốc dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng lâm sàng được chứng nhận từ hội đồng chứng nhận hỗ trợ dinh dưỡng Mỹ vào năm 2011. Ông cũng từng giảng viên lâm sàng tại trường Y khoa Yong Loo Lin và là thành viên của Chương trình Y Residency Singhealth. Bác sĩ còn là thành viên của hội tiêu hóa Singapore cũng như thành viên quốc tế của trường tiêu hóa và xã hội Mỹ về dinh dưỡng đường hệ tiêu hóa. Bác sĩ Kelvin Thia chuyên trị bệnh viêm đường ruột, nội soi tầm xoát polyp đại trực tràng và ung thư đại tràng, xuất huyết dạ dày, kém hấp thu, hội chứng ruột ngắn.

Phương Thảo