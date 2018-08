Xử lý đau đầu và sốt tại nhà

Sốt xuất hiện khi cơ thể mắc một trong các bệnh nhiễm trùng như: cảm cúm, nhiễm trùng do mụn nhọt, ổ áp xe, vết thương bị mưng mủ… Ngoài ra, sốt còn do những nguyên nhân không nhiễm trùng khác: tiếp xúc với nước nóng, say nắng, mọc răng, sau tiêm chủng vắc xin... Sốt có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Đối với những người có thể trạng yếu, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sự tăng nhanh thân nhiệt do sốt có thể gây động kinh (sốt co giật). Ở người trưởng thành và người lớn tuổi, nếu không xử trí kịp thời thì rất có thể xảy ra một số biến chứng ở hệ thần kinh, nhẹ là nhức đầu, chóng mặt, nặng hơn thì lơ mơ, mê sảng, thậm chí gây co giật. Đối với hệ tim mạch thì có thể gây mạch nhanh, rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng (nếu người bệnh có tiền sử tăng huyết áp thì rất nguy hiểm).

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP HCM cho biết khi trong gia đình có người bị sốt cao, bạn nên nắm được phương pháp hạ sốt bước đầu. Theo đó, bạn nên nhận biết sốt bằng cách sử dụng nhiệt kế thay vì thói quen dùng tay sờ trán như hiện nay. Lưu ý nếu đo thân nhiệt ở nách thì phải cộng thêm 0,5 độ để có nhiệt độ chính xác; chườm mát bằng khăn ấm và lau khô mồ hôi, mặc quần áo mỏng. Nếu sốt cao trên 38 độ C thì làm giảm thân nhiệt nhanh chóng bằng thuốc hạ sốt có chứa paracetamol theo liều chỉ định, nên dùng 60mg/kg cân nặng trong 24 giờ, chia thành nhiều lần, có thể chia làm 4 giờ mỗi lần là hợp lý. Bạn cũng nên trữ sẵn thuốc hạ sốt ngay tại nhà để hạ sốt kịp thời khi có người thân bị sốt.

Người bệnh cần đến khám ngay tại trung tâm y tế khi có các dấu hiệu: sốt cao trên 38,5 độ C, lơ mơ, ngủ li bì, xuất hiện co giật, buồn nôn; sốt kéo dài trên 5 ngày hay sốt kèm với các triệu chứng chảy nước mũi, ho, đàm…

Khác với sốt, trong y học, đau đầu là triệu chứng đau nhức ở phần đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Trong một số trường hợp, đặc biệt là dạng đau đầu bình thường thì nguyên nhân thường bắt nguồn từ lo lắng quá mức, làm việc căng thẳng, chế độ ăn uống không hợp lý, nhịn ăn, mất ngủ, say nắng, cảm cúm,…

Hai loại đau đầu phổ biến là đau đầu căng cơ, đau nửa đầu. Đau đầu căng cơ có thể xảy ra ở những người bị căng thẳng, lo lắng kéo dài hoặc làm việc lâu ngày trong một tư thế đầu cố định (thợ may, chuyên viên vi tính). Trong khi đó, đau nửa đầu là triệu chứng liên quan đến các cơn co thắt mạch máu và những thay đổi khác trong não, cũng như những bất thường có tính di truyền trong một số khu vực nhất định của não.

Đối với những trường hợp đau đầu bình thường do lo lắng quá mức, làm việc căng thẳng, chế độ ăn uống không hợp lý, nhịn ăn, mất ngủ, say nắng, cảm cúm… có thể khắc phục dễ dàng bằng cách: tắm nước ấm để giảm đau đầu do căng thẳng; nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Bạn có thể sử dụng một số thuốc giảm đau tác dụng nhanh có chứa paracetamol của các hãng dược uy tín. Bạn nên lựa chọn công thức phối hợp paracetamol và caffeine giúp tăng cường hiệu quả giảm đau, đồng thời giúp tỉnh táo, tập trung tốt hơn.

Phương Thảo