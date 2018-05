Xuất tinh trong 3 phút là không quá nhanh

Trả lời:

Bạn thân mến. Thời gian xuất tinh trung bình của nam giới là từ 2 đến 5 phút. Như vậy, với thời gian mà bạn cho biết thì bạn vẫn nằm trong giới hạn bình thường của nam giới.

Theo tôi, có thể bạn vẫn còn thấy quá sớm do chưa đạt được sự hài hòa trong quan hệ với bạn tình. Cũng có thể bạn so sánh với các nhân vật trong phim ảnh mà đôi khi phim ảnh là do chắp nối.

Bạn không nên quá chú trọng vào thời gian mà quan trọng là chất lượng mỗi lần quan hệ. “Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt”. Tôi nghĩ cách tốt nhất là bạn nên chia sẻ cùng bạn tình để cả hai có thể tự tìm ra cách giúp cả đôi bên đều cảm thấy hài lòng dù chỉ là 3 phút.

Trong quan hệ tình dục, sự yêu thương, đồng cảm cũng có thể giúp bạn gái của bạn cảm thấy hạnh phúc. Nếu ta kết thúc hơi nhanh thì hãy tạo nên một khúc dạo đầu thật hoàn hảo bạn nhé! Chúc bạn thành công!

Thạc sĩ - Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng

Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

